Milan-Pisa, infuria la bufera su Zufferli tra fuorigioco passivi e recupero record. Sui social si grida allo scandalo

L’anticipo dell’ottava giornata di serie A porta con sé una scia di polemiche: i due gol del Milan sotto la lente di ingrandimento e i social non risparmiano neanche Allegri

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita destinata a far discutere a lungo. I tanti episodi arbitrali e le decisioni di Zufferli nel corso di Milan-Pisa saranno oggetto di polemiche nei giorni a venire quando il tema principale sarà quello del fuorigioco passivo. Discussioni che dopo il pareggio di San Siro già infiammano sui social.

I due gol e il fuorigioco passivo

La regola del fuorigioco passivo è una di quelle di più difficile interpretazione. E la gara tra Milan e Pisa offre due situazioni decisamente al limite in occasione delle due reti della formazione rossonera. Nel primo tempo Leao porta in vantaggio la squadra di Allegri ma sulla sua conclusione molto velenosa sembra esserci un tentativo di intervento che condiziona il portiere dei toscani Semper. Situazione simile quella che capita al minuto 93 quando la conclusione da fuori area di Athekame coglie di sorpresa il portiere della squadra di Gilardino. In questa circostanza sul tiro del giocatore rossonero ci sono ben quattro giocatori oltre la linea della difesa ma le posizioni vengono giudicate tutte ininfluenti.

Il recupero record

Ma per l’arbitro Luca Zufferli le critiche per la direzione del match di San Siro non si fermano di certo a queste due circostanze. Anche il Milan protesta per il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano che è sembrato molto dubbio. La formazione rossonera prima in classifica e tra le candidate allo scudetto però attira le ire degli “altri”. I tifosi di Inter, Juve e Napoli si lanciano all’attacco anche per un altro particolare che non è passato inosservato. Il direttore di gara della sezione di Udine assegna 6 minuti di recupero ma la gara si conclude solo due minuti e mezzo dopo.

Sui social si grida allo scandalo

Le decisioni di Zufferli e del Var finisco nel mirino dei social, dopo il 90’ i tifosi inondano le piattaforme per esprimere tutto il loro disappunto per quanto successo e soprattutto per le decisioni arbitrali: “Allegri sfanga un pareggio in extremis grazie al tiro da fuori area di Athekame con 4 rossoneri in fuorigioco che potrebbero impedire la visione del pallone a Semper”, sottolinea Valina. Mente Fede punta il dito sul recupero record: “6 minuti di recupero ma si gioca fino al 98’30. Che circo la serie A”. E ancora: “Dall’arbitraggio di stasera si è capito chi deve vincere il campionato. Una gestione vergognosa della partita con il Milan che ha avuto un quarto d’ora di recupero per vincere”.