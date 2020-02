Milan, Pistocchi si schiera e scatena i follower

I torti subiti dal Milan nella gara in casa della Fiorentina continuano ad animare le discussioni sui social network. A difesa dei rossoneri e contro gli arbitri (Calvarese in campo e Nasca al Var) si schiera anche Maurizio Pistocchi, che nei commenti ad un tweet dedicato ad un altro argomento – la decisione della Figc di disputare alcune gare della prossima giornata a porte chiuse – dibatte con un tifoso delle ingiustizie subite dal Milan al Franchi.

L’analisi e il verdetto

IlRossoNero posta un replay del gol annullato a Ibrahimovic per un presunto fallo di mani e scrive al giornalista: “Signor Pistocchi le chiedo scusa se con questo video vado fuori argomento ma devo comunque farglielo vedere. Arbitri in malafede…”.

Pistocchi, dal canto suo, non si tira indietro sul fronte della polemica. “Non dovrei dirlo – la sua risposta – ma mi meraviglio che chi fa le analisi degli episodi alla moviola non se ne sia accorto. Anzi… non mi meraviglio”.

Interviene un altro tifoso, CosMa: “A me dalle poche immagini che ho visto mi sembra che Ibra tocchi/sfiori la palla di mano una seconda volta, quando la stessa si alza per il tentativo di contrasto del difensore. Se guardate il pallone sembra che cambi leggermente la velocità di rotazione..no?”.

E Pistocchi: “No. L’ho rivisto con grande attenzione oggi in ufficio, e non c’è proprio nessun motivo per annullare quel gol”.

Porte chiuse

Un altro follower, poi, richiama Pistocchi al tema principale del tweet. Il giornalista si era scagliato contro la Figc. “Dopo aver fatto giocare regolarmente le gare di sabato scorso – aveva scritto – , rinviato a data da destinarsi quelle che erano in programma ieri, oggi la Figc decide che si giocheranno a porte chiuse 5 delle 10 gare in programma nel prossimo week-end. Decisioni ondivaghe che denotano incompetenza”.

“Cosa ne pensi del fatto che la Juve debba giocare il big match contro l’Inter a porte chiuse con il chiaro svantaggio per i bianconeri ? Non sarebbe stato meglio posticiparla per l’importanza che ha questa partita?”, gli chiede Salvo.

E Pistocchi propone quella che, a suo parere, doveva essere la soluzione. “Situazione complicata: gli spazi in calendario non ci sono, e tra Coppa Italia e Champions è difficile recuperare le partite. La soluzione giusta, sin da subito, era giocare a porte chiuse tutte le gare, sino a data da destinarsi. Una scelta per la regolarità della competizione”.

SPORTEVAI | 25-02-2020 10:04