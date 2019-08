Nuovo prestito per Alessandro Plizzari. Secondo quanto riferito da Sky il portiere del Milan, classe 2000, tornerà in serie B, questa volta al Livorno.

L'operazione tra il club meneghino e la società labronica è in chiusura: Plizzari va in Toscana in prestito secco.

SPORTAL.IT | 01-08-2019 10:30