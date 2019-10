Milan, polemica Berlusconi-Elliott: interviene Galliani

Divampa la polemica nel mondo Milan tra la vecchia proprietà del club rossonero e Elliott, attuale possessore del club rossonero. Dopo la dura risposta di Silvio Berlusconi a Gazidis ("Hanno dovuto salvare il club dalla serie D? Certe frasi si dicono giusto al cesso"), è arrivato anche l'intervento dell'ex amministratore delegato della società, Adriano Galliani.

"Il Milan ha rischiato la Serie D? Noi abbiamo venduto a un altro soggetto, non a Elliott", sono le sue parole a Radio 1. "Ho rispetto per il gruppo Elliott che però non ha mai comprato il Milan, noi lo abbiamo venduto a Yonghong Li, che per saldare la quota che doveva si è fatto prestare i soldi da Elliott, che a sua volta ha avuto il Milan in garanzia. Se Elliott non avesse prestato quei soldi, noi ci saremmo tenuti la caparra e avremmo iscritto il Milan al campionato e all'Europa League per la stagione 2017-18".

"Con il presidente Berlusconi – continua Galliani – ogni lunedì parliamo di Monza e di Milan. È sempre stato tifoso e quando i rossoneri perdono è triste. L'amore per il Milan è intatto da parte di entrambi. Per motivazioni economiche abbiamo dovuto cedere la proprietà con malincuore e dispiacere".

Il Diavolo sta passando un momento molto complicato: "Mi auguro Pioli sia l'uomo giusto, lo stimo molto come stimavo anche Giampaolo. Ho fiducia in questo management, speriamo possano riportare la squadra Milan stabilmente in Champions League".

L'addio allo stadio di San Siro: "Non può essere ristrutturato. Inoltre si porterebbe via per anni le due squadre di Milano. Non capisco tutte queste lacrime per avere un nuovo stadio moderno e meraviglioso a due passi da quello attuale. Sempre San Siro è".

La sua nuova avventura, il Monza: "Il vento è in poppa, da nove giornate, ma il campionato è lunghissimo. Ne mancano ancora 29. C’è solo un posto per la promozione, bisogna assolutamente arrivare primi. E non è mai facile. Dobbiamo crescere. Piano piano, ci sono dei giocatori giovani e di talento, ma a livello internazionale bisogna correre. Vanno fatti crescere, senza mettere fretta".

SPORTAL.IT | 14-10-2019 13:38