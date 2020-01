Milan, polemiche sul web per lo scambio con la Roma

Il Milan potrebbe presto trovare una soluzione per due giocatori protagonisti di una stagione deludente e finiti nel mirino dei tifosi. Il Tottenham s’è fatto avanti per Krysztof Piatek, ma anche per Suso potrebbero esserci presto delle novità interessanti.

LO SCAMBIO. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, sull’esterno spagnolo crescerebbe l’interesse della Roma, pronta a imbastire con i rossoneri uno scambio di mercato che fa discutere le due tifoserie.

“La Roma – scrive Schira su Twitter – è interessata a Suso: possibile scambio con Cengiz Under che farebbe il percorso inverso, passando al Milan. Intanto Maldini continua a corteggiare Politano (Inter), che resta la prima scelta del dt rossonero”.

Se parte Suso, dunque, al Milan potrebbe arrivare Under, finito ai margini del progetto tecnico di Fonseca anche a causa di una condizione fisica non proprio perfetta: i tifosi romanisti lo accusano di un comportamento poco professionale che lo ha portato ad avere qualche chilo di troppo.

LE REAZIONI. “Internate Maldini e Boban e buttate la chiave”, scrive su Twitter Vincenzo, che rappresenta quella parte di milanisti per cui Under sarebbe un investimento sbagliato. Anche a Luca l’ipotesi Under non piace: “Under ahahahahahahah. Suso è nettamente più forte, solo che qui fanno schifo tutti visti gli incapaci in panchina”.

“Ma magari venisse Under”, replica invece Fede. Per altri, come Saverio, quello che conta è liberarsi di chi finora ha deluso: “Riuscire a piazzare Piatek e Suso in in colpo solo sarebbe da premiare la società altro che criticare”.

Marco, invece, si dice scettico riguardo all’operazione: “Scambio alla pari però improbabile, ok che Under con Fonseca non s’è mai visto ma se è in forma i 40 milioni di cui si parlava qualche tempo fa li vale anche. Oggi Suso non lo scambia neanche il Lecce con Falco”.

