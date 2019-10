Milan, possibile scambio di top player con il Real Madrid

Milan e Real Madrid ragionano su un possibile scambio Suso-Isco a gennaio. Secondo quanto riporta Don Balon, a farsi avanti potrebbe essere lo stesso club blanco, che sta pensando seriamente di scaricare Isco, sempre più fuori dai piani di Zinedine Zidane e bloccato dagli infortuni in questa prima parte di stagione.

Il Real ha da tempo adocchiato Suso, che però resta una pedina fondamentrale nello scacchiere di Marco Giampaolo nonostante gli alti e bassi che sta vivendo in questo inizio di campionato, tanto che è considerato uno dei quattro punti di riferimento su cui punta il tecnico abruzzese (oltre a Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu) in questo momento di grande crisi del Diavolo.

Nelle prossime settimane ci potrebbe essere un contatto tra spagnoli e meneghini, uno degli ostacoli più importanti resta l'ingaggio: Isco percepisce più del doppio dell'esterno offensivo rossonero.

Suso in passato si era espresso così su un possibile approdo al Real Madrid: "Quando i migliori club del mondo ti seguono ne devi essere orgoglioso, vuol dire che stai facendo bene le cose.Giocare in una delle squadre più grandi al mondo non può che renderti felice".

Isco questa estate era stato molto vicino alla Juventus: la stampa spagnola ha rivelato che la Juve era vicina all'accordo con il Real, ma l'addio di Allegri e l'arrivo in panchina di Sarri hanno cambiato tutto. Lo stesso Cristiano Ronaldo aveva espresso un parere contrario all'arrivo di Isco a Torino.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 20:04