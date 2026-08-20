Milan, la prima formazione di Amorim: Maignan, Cissé e la tentazione Moreira. Ramos la certezza col Torino

Amorim prepara l’esordio in Serie A con il 3-4-2-1: Modric e Ramos le certezze contro il Torino. Maignan 'perdonato', tutti i dubbi dell'allenatore portoghese

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Sono giorni concitati in casa Milan. Mentre Jorge Mendes lavora a un clamoroso scambio Rafa Leao-Ruben Dias con il Manchester City, Ruben Amorim pensa alla formazione da schierare nella prima giornata di campionato contro il Torino. Tra epurati, infortunati e calciatori non ancora al top della condizione, il tecnico portoghese si ritrova con gli uomini contati. Modric e Gonçalo Ramos sono le certezze, per il resto non sono da escludere sorprese: ecco le indicazioni che arrivano dal capoluogo lombardo su Maignan, il giovane Cissé e l’ultimo arrivato Moreira.

Torino-Milan, la prima formazione di Amorim: modulo e assenze

Amorim non cambia modulo. Dopo i successi ottenuti con lo Sporting e la parentesi meno fortunata alla guida del Manchester United, l’allenatore di Lisbona ripropone anche a Milano il suo 3-4-2-1, vero e proprio marchio di fabbrica. All’esordio nel campionato italiano contro il Torino dell’ex allenatore della Primavera rossonera Ignazio Abate, però, non potrà contare su Pulisic, Gimenez e Leao, quest’ultimo alla ricerca di una nuova squadra.

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Jorge Mendes lavora senza sosta a una possibile operazione con il Manchester City, da cui Amorim accoglierebbe volentieri il connazionale Ruben Dias. Della formazione che affronterà i granata al Grande Torino, domenica 23 agosto alle 20:45, non faranno inoltre parte altri calciatori bocciati dal tecnico, come Tomori, Nkunku e Fofana.

Milan, la decisione di Amorim su Maignan e Rabiot

I due nazionali francesi sono finiti nell’occhio del ciclone dopo aver chiesto due giorni di permesso in più al termine del Mondiale. Ai tifosi del Milan proprio non è andato giù l’atteggiamento di Rabiot e Maignan, e in particolare quello del portiere, che è anche il capitano della squadra. Se il centrocampista sembra destinato a partire dalla panchina, Magic Mike sarà regolarmente tra i pali con tanto di fascia al braccio. Per il 21enne Torriani, titolare durante il precampionato, sfuma dunque il sogno del debutto in Serie A, rinviato a data da destinarsi.

Modric e Gonçalo Ramos, le certezze del Milan contro il Torino

La classe e l’esperienza di Modric al servizio dei compagni. La permanenza del fuoriclasse croato ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad Amorim: a 40 anni l’ex Real Madrid non potrà giocare tutte le partite, ma per la prima di campionato ci sarà eccome. Le chiavi dell’attacco, invece, sono affidate al grande colpo di mercato messo a segno da Gerry Cardinale. Già, Gonçalo Ramos, l’acquisto record da 80 milioni di euro, è chiamato a sfatare la maledizione del numero 9. Torino sarà il suo primo vero banco di prova con la maglia rossonera.

Cissé e Moreira, sorprese nella formazione di Amorim?

Partiamo dalla difesa: davanti a Maignan si va verso una linea composta da Gila, De Winter, in vantaggio su Gabbia che non è ancora al meglio, e Pavlovic. In mediana Jashari è favorito su Rabiot e Musah per giocare al fianco di Modric. Dubbi anche sulle fasce: a destra Chukwueze sembra avere più chance, mentre a sinistra Estupinan è in vantaggio su Bartesaghi. Occhio, però, alla tentazione Diego Moreira: l’ultimo arrivato può essere utilizzato su entrambe le corsie e chissà che Amorim non decida di sorprendere tutti già alla prima giornata. Sulla trequarti Loftus-Cheek e il giovane Cissé sembrano essere in vantaggio su Saelemaekers per supportare Ramos.