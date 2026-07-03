Milan, primo dispetto ad Allegri: soffiato Gila al Napoli. Ma Max incassa l’endorsement di Galliani: “È perfetto”

Il nuovo corso di Max Allegri al Napoli parte subito con una beffa firmata Milan: scatto Cardinale per il centrale della Lazio. Ma lo consola ‘il Condor’

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Nel giorno dell’annuncio ufficiale, Massimiliano Allegri incassa la prima delusione da allenatore del Napoli. Colpa del Milan, che con tempismo perfetto sta per soffiare Gila agli azzurri, il difensore spagnolo della Lazio per cui stravede il livornese. Ecco il primo dispetto di Cardinale al tecnico silurato dopo aver fallito la qualificazione in Champions. Che, però, viene esaltato da Adriano Galliani.

Milan, dispetto ad Allegri: Napoli beffato da Gila

Il Napoli sembrava avere ormai in pugno Mario Gila, 25enne centrale che ha il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio. Forte del sì del calciatore, che nel frattempo aveva respinto l’assalto dell’Atalanta e del suo ex allenatore Sarri, il club di De Laurentiis contava di piazzare prima qualche esubero per poi raggiungere l’intesa con Lotito.

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Ma il blitz improvviso del Milan ha cambiato le carte in tavola. Sulle ali dell’entusiasmo per il colpo Gonçalo Ramos, decisivo nella vittoria ai sedicesimi del Mondiale del Portogallo contro la Croazia, i rossoneri hanno convinto l’entourage dello spagnolo con una proposta quinquennale da 4,5 milioni di euro più bonus. Resta da trovare l’accordo con la Lazio, ma, dalle ultime indiscrezioni, il club di via Aldo Rossi è disposto a offrire i 25 milioni di euro richiesti per porre subito il punto esclamativo sulla trattativa.

Retroscena Amorim: così Allegri ha perso Gila

Gila era uno dei nomi che Allegri aveva fatto al Milan se la sua avventura nel capoluogo lombardo fosse proseguita. Difensore veloce e affidabile, sarebbe stata una pedina preziosa per la difesa del Napoli, che difetta in rapidità con i vari Rrahmani, Buongiorno e Beukema. Se De Laurentiis non dovesse rilanciare, Max sarebbe costretto a individuare un nuovo obiettivo per rinforzare il pacchetto arretrato, vero punto debole – al netto degli infortuni – dei vicecampioni d’Italia. Nell’affare Gila ha ancora una volta ricoperto un ruolo fondamentale Amorim, che, come fatto anche per il connazionale Ramos, ha contattato telefonicamente il difensore per convincerlo a scegliere il Milan.

Allegri si consola con l’endorsement di Galliani

Il mercato è appena iniziato e c’è tutto il tempo per rinforzare una rosa che poggia già su basi solide, anche se diverse situazioni – come quelle di De Bruyne e Lukaku – andranno chiarite a Mondiali finiti. Nel frattempo Allegri può trovare conforto negli elogi che gli ha riservato Galliani, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Fu proprio il Condor a volerlo la prima volta al Milan e l’intuizione si rivelò vincente, perché fu premiata con il tricolore. “Io credo che Max abbia il physique du rôle per allenare qualunque grande squadra e il Napoli lo è”, ha dichiarato.

L’ex ad rossonero ha elogiato il nuovo tecnico scelto da De Laurentiis: “Nel 2014 Conte andò via dalla Juventus, arrivò Allegri e vinse cinque scudetti di fila. Sa gestire i grandi campioni, i giovani e in generale sa gestire molto bene lo spogliatoio. Ricordo il rapporto con la società nei tre anni e mezzo che è rimasto con noi: perfetto, aziendalista. Sono passati tanti anni e siamo rimasti molto amici, continuiamo a frequentarci e a sentirci. Lo stimo molto”.