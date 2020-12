Milan, programmato il rientro di Zlatan Ibrahimovic: c'è la data

Zlatan Ibrahimovic è pronto al rientro: la lesione al bicipite femorale ha richiesto più delle due settimane che lo stesso svedese aveva preventivato, ma secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ l’attesa è ormai finita: dopo il ko subito contro il Napoli e le assenze nelle sei partite successive tra campionato e coppa (sette, contando quella di questa sera contro il Genoa), sarà Sassuolo-Milan ad ospitare il rientro in campo del bomber svedese.

Quella contro i neroverdi sarà una partita estremamente delicata per la classifica. Un match per il quale, oltre a Ibrahimovic, il Milan spera di recuperare anche Simon Kjaer, che come lo svedese si è allenato a parte e punta al rientro prima della sosta natalizia. Un rientro chiave visto l’infortunio di Gabbia, che costringe Pioli a contare su soli tre difensori centrali (Romagnoli, Kalulu e Duarte).

Tornando a Ibrahimovic, il Milan ha sofferto la sua assenza ma ha comunque portato a casa risultati importanti: pareggio contro il Lille in Europa League, vittorie in Italia e in coppa contro Fiorentina, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga, prima del pareggio ottenuto in extremis, rimontando dallo 0-2, contro il Parma domenica scorsa.

Lo stop dello svedese ha previsto quindi un mese intero per il recupero: l’approccio dello staff medico è stato improntato alla prudenza visto che Ibrahimovic ha 39 anni e forzare il rientro avrebbe potuto procurare danni peggiori rispetto a quello che lo ha costretto a rimanere ai box nelle ultime settimane.

Adesso, però, è arrivato il momento di tornare a dare il contributo nella rincorsa al sogno tricolore: il carisma di Zlatan Ibrahimovic sarà indispensabile al Milan per ambire a un obiettivo che solo pochi mesi fa pareva irrealizzabile e che, andando indietro di dodici mesi (poco prima del ritorno di Ibra) pareva pura utopia.

OMNISPORT | 16-12-2020 13:01