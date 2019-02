Milan pronto a tutto per il centrocampista goleador

Il Milan è tornato con decisione su un suo storico obiettivo di mercato, Bruno Fernandes. Secondo quanto riporta la stampa lusitana, e in particolare il "Correio de Manha" e "O Jogo", il Diavolo sarebbe molto interessato alla stella dello Sporting Lisbona, che è stato finora il centrocampista che ha segnato più reti in Europa con 21 gol realizzati in 38 partite (11 su 22 in campionato).

Nel caso in cui lo Sporting non si qualificasse alla prossima Champions League, il club lusitano sarebbe costretto a cedere almeno uno dei suoi calciatori più importanti: per Bruno Fernandes sarebbe un ritorno in Italia considerato che è un ex di Udinese, Sampdoria e Novara. La trattativa non è semplice, perché nel luglio scorso il giocatore ha firmato fino al 2023 un contratto con clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma la sua volontà potrebbe fare la differenza. Su di lui c'è anche il Liverpool, che nei giorni scorsi avrebbe effettuato un primo sondaggio per capire se intavolare l'affare, e il Chelsea.

Intanto sempre per quanto riguarda il reparto di mediana rossonero potrebbe arrivare a breve il rinnovo di contratto di Giacomo Bonaventura, fermo da mesi per infortunio. L'agente Mino Raiola punta ad avere un incontro con il club rossonero nelle prossime settimane per parlare del futuro del suo assistito, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Non c'è alcuna intenzione di rompere, ma bisogna valutare durata e cifre considerato che Bonaventura compirà 30 anni ad agosto. Il giocatore, fermo da tre mesi dopo l'intervento al ginocchio, martedì ai cronisti a margine di un evento si è così espresso sulle sue condizioni: "Tutto procede bene".

Gattuso in conferenza stampa giovedì si è così espresso sui piani futuri del Milan: "Non sto costruendo nulla. Dobbiamo preparare le partite che mancano, poi vediamo. Oggi non si può programmare nulla, se devi programmare come le altre società devi prendere e devi capire chi vuole rimanere e chi no. Ora le dinamiche sono cambiate, concentriamoci su quello che dobbiamo fare, per le altre cose siamo in buone mani. Leonardo e Maldini sanno cosa fare e lo hanno dimostrato, vogliamo giocatori funzionali alla mia idea, ma siamo in buone mani".

SPORTAL.IT | 21-02-2019 18:05