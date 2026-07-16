Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da pilastro su cui fondare la rinascita del Milan a enorme punto interrogativo per i rossoneri: questa la metamorfosi attraversata da Christian Pulisic, infortunato ed evasivo, attraverso i suoi agenti, sul tema del rinnovo di contratto. Ruben Amorim e Gerry Cardinale premono per trattenerlo, ma all’orizzonte spunta la soluzione Zaniolo.

Milan, Pulisic e la grana del rinnovo

Christian Pulisic rappresenta al momento il più grosso punto interrogativo in casa Milan. Il club preme infatti per il rinnovo di contratto, argomento sul quale gli agenti dello statunitense sono al momento piuttosto evasivi: secondo il Corriere dello Sport, la società ha chiesto loro di sedersi al tavolo per iniziare la trattativa sul prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2027, ma al momento nessuna risposta è pervenuta a Casa Milan.

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Inoltre, non è ancora chiaro quando Pulisic farà ritorno in Italia: l’infortunio subito ai Mondiali nella partita contro il Belgio potrebbe infatti prolungare la sua assenza a Milanello oltre le due settimane di vacanze concesse dal club e metterne in dubbio la presenza nell’esordio stagionale contro il Torino, in programma il 23 agosto.

Pulisic, la posizione di Cardinale

Eppure Pulisic sembrava una delle poche certezze del Milan nei giorni del repulisti ordinato da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione alla Champions League da parte della squadra allora guidata da Massimiliano Allegri. Il proprietario rossonero aveva intenzione di rifondare l’organico a partire da pochi elementi, tra cui proprio Pulisic, e la sua opinione non è cambiata: se il rinnovo di contratto del connazionale resta una delle priorità del Milan è proprio per ordine di Cardinale.

Milan, Amorim aspetta Pulisic

E anche la posizione di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, non sembra discostarsi troppo da quella del numero uno di Redbird. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese non ha solo parlato dele qualità di Pulisic, ma ha anche anticipato di aver bene in mente quale sarà il suo ruolo nel nuovo Milan. “Pulisic può fare la differenza con la D maiuscola – aveva detto Amorim – Ho le idee chiare su cui voglio vederlo giocare. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull’altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. Per noi è molto importante”.

La soluzione Zaniolo

Siamo solo a metà luglio e il Milan spera ovviamente di riuscire a far partire la trattativa per il rinnovo dello statunitense, ma intanto all’orizzonte pare spuntare una soluzione al caso Pulisic. Corrisponde al nome di Nicolò Zaniolo, che sta facendo sempre più pressione sull’Udinese affinché il club dei Pozzo dia il via libera al suo passaggio in rossonero. Dopo la scelta di presentare un certificato medico per giustificare la sua assenza agli allenamenti dei friulani (al via il 20 luglio), Zaniolo si aspetta ora una mossa da parte del Milan. E chissà che il club rossonero non possa essere spinto ad accelerare per l’ex Roma, Atalanta, Fiorentina e Galatasaray proprio dalle difficoltà legate al rinnovo di Pulisic: nell’attesa dell’americano, Amorim avrebbe almeno un altro trequartista su cui fare affidamento.