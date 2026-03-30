Milan, Pulisic in crisi: costretto a difendersi dalle critiche negli Usa. Tare può scaricarlo: nel mirino un top player

Il trequartista rossonero si è dovuto giustificare dopo la partita deludente col Belgio. Intanto il d.s. albanese punta a realizzare un grande colpo per l’attacco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La crisi di Christian Pulisic si estende dal Milan agli Stati Uniti: dopo la sconfitta della sua nazionale per 5-2 nell’amichevole con il Belgio il trequartista è stato costretto a giustificare la sua prestazione deludente ai media a stelle e strisce. Intanto il d.s. rossonero Igli Tare lavora a un grande colpo con cui magari sostituire l’americano o Rafa Leao.

Milan, la crisi di Pulisic continua con gli Stati Uniti

Christian Pulisic non segna con la maglia del Milan dal mese di dicembre, ma anche il suo rendimento con la maglia degli Stati Uniti non è di certo esaltante. Il trequartista rossonero è stato tra i peggiori in campo nella partita amichevole persa dalla nazionale a stelle e strisce contro il Belgio, vittorioso con un rotondo 5-2. Pulisic ha fallito un paio di ottime occasioni da rete per poi lasciare il campo al 71’, sul punteggio di 4-1 per i Diavoli Rossi. E, al termine della gara, si è aperto il processo dei media a suo carico.

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Pulisic si difende dagli attacchi

Dopo il fischio finale, infatti, su Pulisic si sono abbattute critiche piuttosto dure. D’altra parte i tifosi statunitensi sono infatti molto preoccupati per il calo che il proprio giocatore chiave sta vivendo a pochi mesi ormai dai Mondiali casalinghi. Lo stesso Pulisic si è detto consapevole del suo scarso momento di forma, lasciandosi andare a una dichiarazione post partita con cui è sembrato quasi giustificarsi per la prestazione offerta in campo. “È un periodo difficile – ha detto Pulisic – ma mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni. Devo restare positivo. E poi meglio sbagliare qualche gol ora che in estate, le cose cambieranno”.

Tare guarda oltre Pulisic: idea Rashford

In attesa che Pulisic ritrovi la sua forma migliore, il Milan inizia a guardare anche oltre: il d.s. Igli Tare è infatti alla ricerca di possibili alternative a Rafa Leao e al trequartista statunitense, giocatori che in questa stagione hanno avuto un rendimento troppo altalenante. Secondo Mundo Deportivo, quotidiano estremamente informato riguardo alle vicende del Barcellona, il Milan avrebbe messo nel mirino Marcus Rashford, attaccante inglese attualmente in prestito ai blaugrana dal Manchester United: nel caso in cui il Barça decidesse di non riscattare il giocatore, Tare sarebbe pronto a fare un tentativo per portarlo in rossonero.

Rashford, autore di 10 gol e 13 assist in stagione nonostante abbia giocato da titolare solo 19 delle 46 partite disputate finora dai catalani, è ritenuto l’uomo perfetto da dare a Massimiliano Allegri per far aumentare la pericolosità offensiva del Milan.