Milan, Pulisic nervoso e senza gol ma per i tifosi meglio di Leao: il confronto

Nonostante lo statunitense sia a secco da nove partite resta immune dalle critiche di gran parte della tifoseria rossonera, invece solitamente molto dura col portoghese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La prestazione contro la Cremonese di Christian Pulisic, rimasto a secco per la nona partita di fila, ha rappresentato la vera nota negativa nella vittoria del Milan: nonostante ciò, l’americano continua ad essere difeso dai tifosi invece molto spesso critici nei confronti di Rafa Leao.

Milan, Pulisic delude a Cremona

Ha girato spesso a vuoto per il campo dello Zini, raramente ha trovato l’intesa con Rafa Leao, ha fallito un gol in maniera piuttosto clamorosa e, alla fine, è uscito dal campo senza nascondere un certo nervosismo: tutta qui la partita in casa della Cremonese di Christian Pulisic, la vera nota negativa nella vittoria ottenuta dal Milan contro i grigiorossi. Una prestazione, quella offerta dallo statunitense, che si somma a una serie di altre prove deludenti.

La striscia negativa di Pulisic

A Cremona, infatti, Pulisic è rimasto a secco per la nona volta di fila in campionato: il suo ultimo gol in serie A risale allo scorso 28 dicembre, nel 3-0 ottenuto dai rossoneri contro il Verona. Da allora sono seguite 7 gare da titolare, 2 nelle quali Pulisic è subentrato, una in cui è rimasto in panchina per tutto l’incontro (il 3-1 di Como) e la mancata convocazione contro il Bologna per il riemergere di una borsite.

L’americano, insomma, è assai lontano dal giocatore capace di segnare 8 gol nelle prime 11 apparizioni in campionato e di trascinare il Milan in partite chiave come la gara di andata contro il Napoli (2-1) e, soprattutto, il derby con l’Inter, deciso lo scorso 23 novembre proprio da un guizzo dell’ex Chelsea.

I tifosi difendono Pulisic

La crisi di Pulisic, però, non ha fatto venire meno il sostegno dei tifosi del Milan nei confronti dell’americano. Anche dopo la partita con la Cremonese nella maggior parte dei commenti sui social Pulisic viene descritto come un giocatore che ha ancora bisogno di tempo per recuperare la forma migliore. Scorrendo le piattaforme social, emerge anche che il trattamento nei confronti di Pulisic appare agli antipodi rispetto a quello riservato a Leao, maltrattato da molti milanisti nonostante il gol segnato nel finale di gara allo Zini.

La differenza con Leao

“Pulisic s’è mangiato un gol, ma penso che 99/100 attaccanti avrebbero calciato in quella situazione”, scrive Matteo su X, commentando il gol fallito dall’americano contro la Cremonese. “Ha fatto bene a tirare, Pulisic deve segnare così si sblocca in questo momento: gli manca quello dopo l’infortunio”, aggiunge Giuseppe. “Criticare Pulisic… non si può sentire”, commenta Favermario. “Pulisic non mi preoccupa, ha un calo di forma ma tornerà a fare la differenza”, il parere di Steven.

Molto più numerosi sembrano i commenti su Leao. “Leao oggi s’è mangiato l’impossibile”, scrive FalcoN. “Leao inquietante davanti alla porta, un rischio continuare ad avere lui come nove”, aggiunge Rchrd. “È da tempo che con lui in campo si gioca in 10”, attacca Antonio. “Ci fa giocare in 10 e ogni passaggio è un assist per le ripartenze avversarie”, gli fa eco Gidik.