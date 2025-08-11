Milan, Pulisic da pilastro a lusso per Allegri: la grande paura dei tifosi legata all’americano 

Il miglior marcatore rossonero della scorsa stagione potrebbe non trovare spazio se il tecnico deciderà di insistere sulla difesa a tre: i milanisti temono l’addio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da pilastro a lusso nelle rotazioni di Massimiliano Allegri: per i tifosi rossoneri Christian Pulisic rischia di vedere notevolmente ridotta la sua importanza nel nuovo Milan che sta costruendo il tecnico toscano, la paura è che l’americano possa chiedere la cessione privando la squadra di uno dei suoi migliori giocatori degli ultimi anni.

Milan, la priorità di Allegri

Nell’iniziare il suo lavoro al Milan Massimiliano Allegri è stato chiaro: il suo primo obiettivo è restituire solidità e compattezza ai rossoneri, migliorando una fase difensiva che nella scorsa stagione è stata il vero punto debole della squadra. Per farlo, Allegri sta sperimentando varie soluzioni tattiche, ma quella che finora ha fornito i risultati migliori ha visto il Milan abbandonare la linea a quattro e passare a una difesa a tre (o a cinque), in un 3-5-2 o 3-5-1-1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il centrocampo e Leao centravanti

Questo modulo, adottato ad esempio nella vittoria per 4-2 sul Liverpool, permetterebbe al Milan di conservare il suo centrocampo a tre – con gli interpreti da scegliere tra Modric, Jashari, Ricci, Fofana e Loftus-Cheek – ma spingerebbe Allegri a schierare Rafa Leao in posizione centrale. Nei primi test, il portoghese ha dato risultati più che discreti nel nuovo ruolo da centravanti, ma l’idea di Allegri è quella di affiancargli un centravanti vero, permettendogli poi di svariare da seconda punta: in questo momento il ruolo di partner di Leao sarebbe affidato a Gimenez, ma è noto che Allegri attende un altro numero 9 dal mercato.

Pulisic da pilastro a riserva

Questa svolta tattica data da Allegri, però, potrebbe avere una conseguenza, ovvero il ridimensionamento di Pulisic, numericamente il giocatore offensivo più importante del Milan degli ultimi anni: nei due anni in rossonero, l’americano è stato prima il capocannoniere milanista in serie A (12 reti in campionato nell’annata 2023/24) e poi il miglior marcatore rossonero nella scorsa stagione con 17 reti. In entrambi gli anni, inoltre, ha raggiunto la doppia cifra in termini di assist (rispettivamente 11 e 12). Nel 3-5-2 di Allegri Pulisic si ritroverebbe a essere l’alternativa di una delle due punte o una variabile iper-offensiva per la fascia destra, dove però al momento Saelemaekers è in vantaggio nella corsa alla maglia di titolare per duttilità e spirito di sacrificio. Al massimo, Pulisic potrebbe rappresentare un’alternativa in caso di passaggio al 4-3-3.

La grande paura dei tifosi su Pulisic

Di questo possibile sviluppo del ruolo di Pulisic si sono accorti anche i tifosi del Milan, che sui social hanno dato sfogo alla loro grande paura. “Pulisic non resta. E se resta a gennaio se ne va: non è compatibile con il gioco di Allegri. Per niente”, commenta su X Mason, tra i più preoccupati della situazione dell’americano. Dude gli fa eco: “Io sono preoccupato per Pulisic quest’anno, secondo me ad Allegri il tridente davanti piace poco. Vuole giocare a 3”. Demone entra nel dettaglio: “Allegri giocherà con una finta difesa a 4 con terzino destro bloccato (De Winter), Estupiñan a tutta fascia a sinistra, Saelemaekers esterno alto, ma di fatto anche lui tutta fascia, con Leao e la punta. Sostanzialmente un 352 mascherato da 433: Pulisic di partenza va in panca”.

“Per come intende allegri la fase difensiva, se vuoi far giocare Pulisic e Leao insieme lo puoi fare solo nel 343, ma significherebbe rinnegare il centrocampo costruito sul mercato”, fa notare Fanfulla. “Sono preoccupato per Pulisic: nel 3-5-2 non ha spazio, lo attende una stagione in panchina”, la sintesi di Absolution.