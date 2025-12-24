Milan, Pulisic in gol con Sydney Sweeney. Il flirt che infiamma il gossip e i tifosi: “Sei da Pallone d'Oro”

L'attaccante americano e la bellissima attrice star di Euphoria e White Lotus stanno insieme? Le voci rimbalzano da una bacheca all'altra, ma c'è un sospetto

All’improvviso, il gossip che non t’aspetti. Il rumor che rimbalza da una bacheca all’altra e che immediatamente fa sorgere una domanda: è vero o si tratta di una fake news? Nell’attesa che uno dei due protagonisti del possibile flirt di fine 2025 esca allo scoperto, registriamo le voci che scatenano anche i tifosi del Milan, quelle che accostano Christian Pulisic alla bellissima attrice americana Sydney Sweeney.

Milan, Pulisic e Sydney Sweeney stanno insieme?

Nonostante qualche acciacco di troppo, Pulisic è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti del Milan targato Max Allegri che si trova a un solo punto di distanza dall’Inter capolista. Dieci presenze, 7 gol e due assist: in Supercoppa non è andata bene, ma la priorità è il campionato. E il Diavolo è lassù, in piena lotta per il titolo.

Mentre la società ha appena piazzato il colpo Fullkrug per rinforzare il reparto offensivo rossonero, l’attaccante americano potrebbe aver segnato la sua rete più bella, almeno stando ai rumors che circolano sui social nelle ultime ore. Già, si vocifera con una certa insistenza di un flirt tra il 27enne ex Chelsea e la bomba sexy Sydney Sweeney, attrice classe 1997, star delle serie tv Euphoria e White Lotus e ormai sempre più in rampa di lancio a Hollywood.

Gossip impazzito, ma c’è un sospetto

Al momento non si registrano conferme o smentite ufficiale, ma il sospetto è che si tratti di una fake news. Pulisic, infatti, dovrebbe essere ancora legato alla 24enne Alexa Melton, promessa del golf a stelle strisce.

L’attrice, invece, non da molto tempo si è lasciata alle spalle una storia lunga sette anni con Jonathan Davino, ma avrebbe già un’altra persona al suo fianco. Da qualche settimana farebbe coppia fissa con Scooter Braun, imprenditore e pezzo grosso del settore musicale: galeotto, a quanto pare, il matrimonio di Jeff Bezos, numero uno di Amazon, a Venezia.

I tifosi rossoneri si scatenano sui social

La notizia, verità o fake news che sia, ha fatto il giro del web, scatenando i tifosi del Milan. “Se fosse vero, pretendo immediatamente l’assegnazione del Pallone d’oro 2026” scrive Lorenzo su X. Pelè è di tutt’altro avviso: “Speriamo di no, altrimenti ha finito di giocare”.

“Fenomeno in campo e fuori” commenta Matteo. “Fatelo presidente della Repubblica” esagera PakoPè. “Assurdo, segna pure quando non gioca quest’uomo” sottolinea BluCeruleo. “Grande Chris, sarebbe la tua miglior giocata” chiosa un altro utente.