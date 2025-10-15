Milan, Pulisic è un caso diplomatico: club infuriato col c.t. Usa Pochettino, il possibile lungo stop scatena i tifosi 

La dirigenza rossonera irritata col commissario tecnico statunitense per la scelta di schierare il trequartista in amichevole nonostante i problemi dei giorni scorsi

Christian Pulisic fa litigare il Milan e la nazionale Usa: il trequartista rischia un lungo stop per l’infortunio rimediato nell’amichevole con l’Australia, giocata da titolare nonostante un problema alla caviglia emerso nei giorni scorsi. Il c.t. statunitense Mauricio Pochettino nel mirino dei tifosi rossoneri sul web.

Caso Pulisic, il Milan contro il c.t. Usa Pochettino

Il Milan e i suoi tifosi sono infuriati con Mauricio Pochettino, c.t. degli Stati Uniti, per la scelta di schierare titolare Christian Pulisic nell’amichevole di ieri con l’Australia nonostante le condizioni fisiche non perfette del trequartista. Che poi, nel corso della gara, ha rimediato un preoccupante infortunio muscolare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe già espresso il suo disappunto nei confronti della federazione Usa per la decisione presa da Pochettino. Pulisic non stava bene, per un problema alla caviglia aveva giocato soltanto i minuti finali della precedente gara con l’Ecuador. Nonostante ciò, Pochettino lo ha lanciato dal 1’ nel test con l’Australia, che Pulisic ha abbandonato al 31’.

Preoccupazione per un lungo stop

Il trequartista, assoluto protagonista dell’avvio di stagione del Milan con 6 gol tra campionato e Coppa Italia, sarà domani a Milanello per effettuare gli esami clinici di rito. “Credo abbia sentito qualcosa al bicipite femorale”, ha detto Pochettino dopo la partita con l’Australia: dovesse esserci una lesione, Pulisic rischia uno o addirittura due mesi di stop, dipende dalla gravità del danno. Dopo Saelemaekers ed Estupiñan – oltre a Rabiot, vittima pare di un problema meno serio – il Milan teme di perdere un altro giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Milan, tifosi infuriati con Pochettino

L’infortunio di Pulisic e soprattutto le scelte di Pochettino non hanno semplicemente irritato il Milan, ma scatenato una vera e propria pioggia di insulti e critiche sui social ai danni del c.t. statunitense da parte dei tifosi rossoneri. “Il Milan deve portare Pochettino in tribunale per negligenza!”, scrive WGM su X. “Perdiamo Pulisic per mesi per una partita completamente inutile: Pochettino ci ha fatto un danno enorme!”, aggiunge Nico. “Inaccettabile perdere un giocatore come Pulisic per l’ostinazione di Pochettino nel farlo giocare in una partita completamente inutile con la nazionale in una situazione fisica già precaria. Il Milan deve protestare”, commenta Lorenzo.

“Schieri un giocatore in condizioni precarie per una partita inutile? Benissimo, la nazionale paga lo stipendio per tutto l’anno…”, suggerisce Ale. “Poi tanti si chiedono a cosa servirebbe Galliani in società. Ecco la risposta”, conclude Mister Zeta.