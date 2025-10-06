Milan, Pulisic: arriva il messaggio dopo il rigore sbagliato, Capitan America spacca i tifosi

Lo sliding doors è facilmente immaginabile: cosa sarebbe successo se il Milan avesse vinto a Torino con la Juve con gol di Pulisic su rigore? Primo posto confermato in coabitazione con Napoli e Roma, ma soprattutto secondo scontro diretto vinto e sdoganamento della parola scudetto. Le cose però, come si sa, non sono andate così. L’americano quel rigore lo ha sbagliato e allo Stadium è finita 0-0.
Il siparietto di Allegri
Aveva un brutto presentimento Allegri che, prima della gara, aveva chiesto a Pulisic di non tirare di piatto eventuali rigori ma non per questo il tecnico cambierà rigorista. Dal dischetto toccherà ancora a lui in futuro anche se l’amarezza resta. A distanza di un giorno l’attaccante non riesce a dimenticare l’errore e prova a chiedere scusa sui social.
Il messaggio di Pulisic
Sul suo profilo Instagram Capitan America scrive: “Mi uccide deludere questo club. Lavorerò 10 volte di più per sistemare le cose. Forza Milan sempre”.
I tifosi si spaccano dopo l’errore dell’americano
Fioccano le reazioni sul web. La maggioranza del popolo rossonero lo sostiene ma c’è chi non perdona: “Chris tranquillo può capitare ti vogliamo sempre bene sei il migliore!!!” e poi: “Anche i migliori possono fallire. Coraggio.” e anche: “Sei perdonato. Sei sempre un fenomeno” e ancora: “I rigori li sbaglia solo chi li tira, può succedere, sei un grande campione e avrai occasione di rifarti”.
C’è chi scrive: “Pulisic ti amo e ti amiamo. Milanista vero. A fine anno festeggeremo tutto. Titolo e capocannoniere. Tutto torna” e poi: “Pulisic non è una delusione e non deve scusarsi di niente. Ad averli 11 Pulisic ogni domenica” e anche: “Questa è la giusta mentalità che ha portato Allegri, benissimo così e forza con le prossime che la squadra c’è!” e ancora: “Non preoccuparti, Pulisic, commetti un solo errore ma poi fai decine di cose giuste. C’è solo una persona che merita critiche, ed è un portoghese che non ha segnato nemmeno un gol a San Siro la scorsa stagione ..”
Non manca chi non dimentica: “Caro Yankee il portiere era già in terra...bastava appoggiare il pallone in porta. Usa la testa e guarda la mossa del portiere.due punti importanti buttati” e poi: “Bro non tirarli più i rigori però per favore” e anche: “Manco i rigori sai tirare, sei riuscito a tirarlo fuori”, oppure: “Come si fa a sbagliare un rigore così, assurdo. Come si può tirare un rigore in questa maniera. Atroce”.