Il nuovo corso di Amorim rischia di partire con una rosa da ricostruire: tante situazioni in bilico, dai pali all'attacco, fino al rinnovo dell'americano

In casa Milan è tempo di valutazioni sul futuro di diversi giocatori. Il nuovo corso affidato ad Amorim si apre con molte situazioni in sospeso, che riguardano gran parte degli uomini più rappresentativi della rosa. Alle voci che da settimane interessano Maignan, Rabiot, Leao e Modric si è aggiunto nelle ultime ore anche il nome di Pulisic, finito nel mirino della MLS. Diversi pilastri della squadra, dunque, potrebbero lasciare Milano nel corso dell’estate, lasciando ad Amorim il compito di ridisegnare la rosa.

Pulisic nel mirino della MLS

L’ultimo nodo in ordine di tempo porta il nome di Pulisic. Sull’americano si è mosso il New York City, che avrebbe presentato una proposta importante: contratto di 5 anni con un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro a stagione. Una cifra ben distante da quanto l’esterno percepisce oggi in rossonero e che rende la suggestione concreta.

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Inoltre, il contratto dell’americano con il Milan scade il 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo a favore del club, ma la trattativa per il prolungamento si è interrotta mesi fa e da allora non è più ripartita. Sullo sfondo restano alcuni dubbi reciproci, accentuati anche da un rendimento recente al di sotto delle aspettative e da un nuovo problema fisico, un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a saltare l’ultima gara degli Stati Uniti al Mondiale.

I dettagli dell’operazione Pulisic

A muoversi per l’americano, dunque, è il New York City, club di proprietà del City Football Group. Di fatto, al momento, l’offerta sarebbe stata recapitata soltanto a Pulisic, mentre al Milan non sarebbe ancora arrivata alcuna proposta concreta per il cartellino. L’intenzione di Gerry Cardinale resta comunque quella di trattenerlo, considerandolo uno dei volti del progetto rossonero.

Sul fronte del rinnovo, invece, i contatti tra l’americano e il Diavolo erano stati avviati tempo fa su basi ben precise, ovvero un prolungamento fino al 2030 con un ingaggio che sarebbe quasi raddoppiato rispetto agli attuali 4 milioni netti. Quella trattativa, però, si è poi fermata. Nel frattempo, lo stesso Pulisic ha più volte parlato del Milan con toni distesi, mostrandosi fiducioso sul futuro del club.

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Anche Maignan, Rabiot, Leao e Modric verso l’addio

Il caso Pulisic, però, si inserisce in un quadro più ampio. Perché a Milanello sono diversi i punti fermi della scorsa stagione, quella conclusa con la corsa Champions sfumata solo all’ultima giornata, il cui futuro è tutt’altro che definito. Il primo è Maignan. Nonostante il rinnovo del contratto, il portiere francese sembra aver smarrito alcune delle sue certezze, complici gli addii di Allegri e del preparatore dei portieri Filippi.

Sulla sua stessa lunghezza d’onda c’è Rabiot, che potrebbe scegliere di ritrovare proprio Allegri, dato in direzione Napoli. Diverso il discorso per Modric, impegnato al Mondiale con la Croazia in quella che potrebbe essere l’ultima tappa della sua carriera. Il croato attende segnali che lo convincano a restare, ma al momento non sembra averne colti. Il suo contratto prevede un’opzione di rinnovo annuale, che il club eserciterà soltanto di comune accordo con il giocatore.

Capitolo a parte per Leao, che pare essersi già defilato. Il portoghese, tornato al gol nel netto successo del suo Portogallo sull’Uzbekistan, ha glissato sulle domande relative al proprio futuro, rimandando ogni decisione al termine della rassegna iridata: “Deciderò della mia vita dopo i Mondiali”, ha dichiarato a DAZN, definendo comunque “molto bravo” il connazionale Amorim.