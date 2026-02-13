Milan, chi preoccupa di più tra Pulisic e Modric: il punto sui rinnovi. Brignone tifosa d’oro, l'omaggio del club

Si spera nell'effetto Maignan: la strategia del club per blindare i top player. Discussioni aperte anche con Tomori e Bartesaghi, c'è un piano per Rafa Leao

A Pisa per vincere con la speranza di approfittare di un eventuale passo falso dell’Inter nel derby d’Italia con la Juventus. Questo l’imperativo del Milan, che scende in campo stasera aprendo la 25esima giornata di Serie A. Ma si gioca anche un’altra partita importante, quella dei rinnovi. Che riguarda diverse stelle di Allegri: da Pulisic a Modric, da Leao a Bartesaghi. Intanto il club ha deciso come omaggiare l’impresa di Federica Brignone, reduce dallo straordinario oro conquistato nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Milan, il punto sui rinnovi: questione Modric

Quarant’anni e non sentirli. Luka Modric s’è dimostrato calciatore eterno, fuoriclasse assoluto. L’ex Real Madrid ha convinto proprio tutti, ma il futuro – in questo momento – è un rebus. O meglio, da parte del Milan la disponibilità a rinnovare il contratto in scadenza a giugno è massima.

Nonostante il club di via Aldo Rossi vanti un’opzione per il rinnovo fino al 2027, la scelta finale sarà affidata al centrocampista croato. Che nel capoluogo lombardo si trova a meraviglia, ma la carta d’identità impone riflessioni. Si andrà avanti insieme solo se fisicamente al top, anche perché il prossimo anno i rossoneri torneranno a disputare le coppe e gli sforzi si raddoppieranno. Modric scioglierà le riserve solamente a fine stagione.

Pulisic e Leao: la decisione

Il primo a prolungare sarà Tomori e non dovrebbero esserci problemi neppure per Bartesaghi, ormai promosso titolare da Allegri al posto del flop Estupinian e in odor di Nazionale per gli spareggi Mondiali di marzo. Si punta poi sull’effetto Maignan, che dovrebbe spianare la strada anche ad altre firme eccellenti, ossia quelle di Pulisic e Leao.

Il contratto dell’americano scadrà nel 2027 e anche in questo caso il Milan può contare su un’opzione di rinnovo fino al 2028. Ma il vero obiettivo è blindare l’ex Chelsea con un contratto più lungo. Leao a vita è un’idea che stuzzica. Per il più pagato della rosa, legato al Diavolo fino al 2028, si pensa a un rinnovo fino al 2031.

L’omaggio a Federica Brignone

Dieci mesi dopo il terribile infortunio che poteva costarle la carriera, la Tigre si è aggiudicata un oro pazzesco nel SuperG. L’Italia e tutto il mondo dello sport celebrano l’impresa epica di Brignone. Milan compreso, of course.

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il club si è già mosso per ospitare a San Siro la regina delle nevi, tifosa rossonera doc. La Scala del Calcio ai piedi di Federica: tributo doveroso a un’atleta immensa che a Milano Cortina ha scritto una delle pagine più incredibili della storia dei Giochi.