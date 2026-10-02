Milan: Pulisic promuove la gestione di Amorim ma pone una condizione al tecnico, poi il messaggio ai tifosi sul rinnovo

Lo statunitense ha parlato della sua condizione fisica e del rapporto con l’allenatore portoghese: dopo tanta panchina è pronto a trascinare i rossoneri

L’infortunio è alle spalle, ora Christian Pulisic vuole prendersi il Milan e diventarne il trascinatore: la volontà dello statunitense emerge in un’intervista durante un incontro con i giornalisti nel quale il trequartista ha promosso il lavoro di Ruben Amorim, ponendo però di fatto una condizione al tecnico portoghese. E sul rinnovo Pulisic ha rassicurato i tifosi rossoneri.

Milan, il gran ritorno di Pulisic

Il primo approccio di Christian Pulisic con Ruben Amorim non è stato dei più semplici: reduce dall’infortunio rimediato ai Mondiali, lo statunitense è stato tenuto a lungo in panchina dal tecnico del Milan prima di tornare a giocare nella ripresa della gara pareggiata a Roma contro la Lazio e poi, da titolare, in quella casalinga col Lecce. Partite in cui Pulisic ha dimostrato di aver recuperato la forma migliore, firmando un assist e un gol spettacolare. “È stato uno strano inizio di stagione, volevo giocare subito ma ci è voluto tempo – ha dichiarato Pulisic in un incontro coi tifosi al Milan Store di San Siro – Col Lecce ho segnato uno dei miei gol più belli, non ho capito quanto fosse difficile finché non l’ho rivisto”.

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Milan, Pulisic promuove Amorim

Quella rete ha contribuito a cancellare ogni tipo di malumore nei confronti di Amorim, come ribadito dallo stesso Pulisic ai tifosi. “Con Amorim abbiamo un buon rapporto – ha detto il trequartista – tutti stiamo imparando come vuole giocare e sono molto positivo per ciò che è successo finora. Credo che quella col Lecce sia la migliore partita che abbiamo giocato”. Partita in cui, come detto, lo statunitense è partito titolare nel terzetto offensivo con Alexis Saelemaekers e Gonçalo Ramos. “Giocare con lui è fantastico – ha detto Pulisic del centravanti ex Psg – aiuta tantissimo la squadra, corre per 90’ senza fermarsi mai. Conosco le sue qualità e non sono preoccupato: i gol arriveranno”.

Milan, il messaggio di Pulisic ad Amorim

L’analisi di Pulisic, ovviamente, contiene un messaggio implicito: non è un caso se il Milan sia decollato proprio quando lui è tornato titolare. Lo statunitense spera probabilmente che Amorim l’abbia capito. Il tecnico ha operato finora un ampio turnover nelle posizioni di trequartista del suo 3-4-2-1 e c’è da aspettarsi che continui nelle sue rotazioni dopo la sosta per le nazionali, quando il Milan sarà chiamato a disputare 9 partite in meno di un mese.

Pulisic, però, non ha intenzione di far parte del turnover, lo dice di fatto chiaramente quando gli viene chiesto delle sue condizioni fisiche. “Sono tornato al 100%, mi sento bene fisicamente”, le sue parole, prima di inviare un messaggio ancora più chiaro ad Amorim. “In queste settimane ho lavorato duramente – ha poi aggiunto lo statunitense – sono pronto per la parte più importante della stagione che sta iniziando: voglio giocare”.

Pulisic e Milan, dialogo sul rinnovo

Amorim, dunque, è avvertito. Decisamente più soft, invece, sono i toni adottati da Pulisic quando gli viene chiesto del rinnovo di contratto col Milan. “Sono molto felice qui e spero di restare qui, ne parleremo presto ma ora penso solo a giocare”, ha detto il trequartista rassicurando i tifosi rossoneri. Anche la dirigenza del Milan viaggia sulla stessa lunghezza d’onda: secondo la Gazzetta dello Sport, il club avrebbe deciso di non esercitare la clausola unilaterale che estende automaticamente il contratto, in scadenza a giugno 2027, fino al 2028. Il Milan e Pulisic hanno intenzione di dialogare per trovare la soluzione migliore.