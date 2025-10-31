Pulisic e Rabiot vicini al rientro nel Milan e in nazionale: la mossa del club per evitare nuovi infortuni

Allegri sta per recuperare due dei suoi top player, che potrebbero essere però convocati da Stati Uniti e Francia per la sosta di novembre

Il Milan sta per ritrovare Christian Pulisic e Adrien Rabiot, elementi fondamentali per il gioco di Massimiliano Allegri: il trequartista e il centrocampista torneranno in anticipo dai loro infortuni, capitati mentre erano in nazionale. Il club si è anche attivato per evitare che possano partire nuovamente per rispondere alle convocazioni di Stati Uniti e Francia.

Milan, si riduce l’attesa per Pulisic e Rabiot

Senza Christian Pulisic e Adrien Rabiot il Milan ha rallentato in campionato, perdendo la vetta della classifica della serie A. La buona notizia per Massimiliano Allegri, però, è che il trequartista (e cannoniere) e il centrocampista torneranno presto a disposizione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero di entrambi sono diminuiti.

In un primo momento si era infatti ipotizzato che Pulisic e Rabiot sarebbero tornati nel derby con l’Inter del 23 novembre, ma gli ultimi test effettuati dallo staff medico del Milan hanno ridotto l’attesa: i due giocatori potrebbero essere in campo già l’8 novembre nella gara col Parma.

Il rischio convocazione

Dovessero rispettare questa previsione, però, sia Rabiot che Pulisic tornerebbero a disposizione anche per gli impegni delle proprie nazionali. Il centrocampista potrebbe essere convocato per il doppio impegno della Francia, che nelle ultime due giornate delle qualificazioni mondiali affronterà l’Ucraina (in casa il 13 novembre) e l’Azerbaigian (in trasferta il 16 novembre). Pulisic, invece, è a rischio convocazione per l’amichevole tra Stati Uniti e Uruguay del 19 novembre.

Gli infortuni con Usa e Francia

Il Milan, dal canto suo, vorrebbe evitare di separarsi di nuovo i due giocatori: in casa rossonera, infatti, deve essere ancora smaltita la rabbia per gli infortuni rimediati da Rabiot e Pulisic durante l’ultima sosta per le nazionali. Il centrocampista si infortunò al polpaccio durante la gara con l’Azerbaigian del 10 ottobre, mentre lo stop di Pulisic arrivò nel test del 15 ottobre tra gli Stati Uniti e l’Australia, generando un certo scontento in casa rossonera: il c.t. degli statunitensi Pochettino, infatti, lo schierò titolare nonostante il trequartista avesse già evidenziato un fastidio alla caviglia.

La mossa del Milan

Per evitare nuovi problemi, dunque, il Milan è sceso in campo con tutta la sua diplomazia. Secondo la Gazzetta dello Sport il club ha già raggiunto l’accordo con la federazione statunitense affinché Pulisic venga risparmiato da Pochettino. È ancora aperta, invece, la trattativa con la Fff, la Federcalcio francese, per evitare la chiamata di Rabiot da parte di Deschamps: il c.t. non si è ancora pronunciato, ma in casa rossonera c’è ottimismo.