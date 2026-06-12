Milan, Pulisic non si muove e dai Mondiali sponsorizza Pochettino: l’influenza dell’attaccante su Cardinale

La stella degli Stati Uniti promette fedeltà ai rossoneri e si dice ottimista sul futuro del club, poi il messaggio alla dirigenza sul tecnico: il proprietario finirà per ascoltarlo?

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

In attesa di debuttare con gli Stati Uniti ai Mondiali 2026, Christian Pulisic lancia messaggi al mondo rossonero, promettendo fedeltà al club e dicendosi fiducioso per il futuro della squadra. Ma l’attaccante finisce anche con lo sponsorizzare il c.t. degli Usa Mauricio Pochettino per la panchina del Milan: Pulisic è un giocatore chiave per Gerry Cardinale, riuscirà a influenzare il proprietario di Redbird?

Pulisic fiducioso sul futuro del Milan

Tutto pronto a Inglewood per l’esordio degli Stati Uniti nei Mondiali casalinghi, nella notte italiana (ore 3) la nazionale a stelle e strisce scenderà in campo contro il Paraguay guidata da Christian Pulisic, leader assoluto della squadra. In attesa della gara, l’attaccante del Milan ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale si è detto felice di restare in rossonero e ha sparso ottimismo riguardo al futuro del club. “Posso solo dire che il Milan è un grande club e penso che sistemeranno tutto – le parole di Pulisic – Alla fine, sono sicuro che andrà tutto bene e la squadra tornerà lassù dove merita”.

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Milan, la candidatura alla panchina di Pochettino

La partita col Paraguay rappresenta il primo grande test ai Mondiali 2026 non solo per Pulisic, ma anche per Mauricio Pochettino, l’allenatore argentino divenuto c.t. degli Usa nel settembre 2024, dopo una carriera vissuta tra alti e bassi in Europa. Nei giorni scorsi il nome di Pochettino era entrato nel lotto dei candidati alla panchina del Milan, prima di essere sorpassato da quelli di Glasner, Jaissle e, in ultimo, Amorim.

Considerate le complicazioni incontrate dal Milan nelle trattative con questi allenatori, non è detto che nei prossimi giorni l’argentino possa riguadagnare posizioni: questo pare essere proprio lo scenario che si augura Pulisic, che dalla California serve un assist al suo c.t. per il ruolo di allenatore rossonero.

L’assist di Pulisic a Pochettino

“Il nostro rapporto è buono, decisamente buono”, ha dichiarato Pulisic parlando del suo commissario tecnico, elogiato poi con termini ancora più espliciti. “Non faccio paragoni – ha aggiunto l’attaccante – ma credo che (Pochettino, ndr) sia il primo allenatore sudamericano che ho in carriera. È stata una bella esperienza, una grande scoperta. Mi piace la passione, mi piacciono le idee di calcio che porta con il suo stile. Pretende grande energia e intensità continua in campo”.

Il rapporto tra Pulisic e Cardinale

Le parole di Pulisic suonano come un messaggio diretto a Gerry Cardinale, su cui l’attaccante statunitense pare avere una forte influenza, al punto di essere accusato da una parte della tifoseria di essere il “cocco” del proprietario del Milan. Dopo il flop col Cagliari fecero scalpore i commenti di Cardinale, che in un’incontro con un gruppo ristretto di giornalisti indicò Pulisic tra i migliori rossoneri della stagione nonostante l’attaccante fosse rimasto a digiuno di gol nelle ultime 21 partite di campionato, bocciando invece altri milanisti più continui nel rendimento, da Adrien Rabiot a Mike Maignan.

Per il proprietario l’attaccante è un pilastro del Milan e il suo parere sull’allenatore potrebbe influire fortemente, soprattutto in un momento in cui i rapporti tra Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, l’unico dirigente rimasto dopo il repulisti di fine maggio, attraversano una flessione negativa.