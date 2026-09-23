Milan, Pulisic presente e futuro: dalla pace con Amorim al no a Pochettino, il piano per il rinnovo di contratto

Tornato titolare e al gol contro il Lecce lo statunitense ha chiesto di essere risparmiato al proprio c.t. per continuare a lavorare in Italia. Intanto il club prepara la proposta per il prolungamento

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Con la straordinaria rete al Lecce Christian Pulisic ha dimostrato di essere fondamentale per il presente del Milan, ripagando subito la fiducia di Ruben Amorim. Ma per il club rossonero lo statunitense rappresenta anche il futuro: la dirigenza ha pronta la proposta per il rinnovo di contratto, le trattative potrebbero essere avviate a breve. Lui, intanto, ha chiesto di essere risparmiato dal c.t. degli Stati Uniti Mauricio Pochettino per tornare al top della forma.

Milan, Pulisic e la pace con Amorim

La stagione di Christian Pulisic non era iniziata nel migliore dei modi: l’infortunio patito al Mondiale con gli Stati Uniti lo ha fatto scivolare all’ultimo posto nella gerarchia dei trequartisti del Milan di Ruben Amorim, che tra l’altro non aveva nascosto un certo fastidio quando aveva dovuto spiegare perché giocasse il giovane Alphadjo Cissè e non Capitan America. Allenamento dopo allenamento, però, Pulisic ha conquistato la fiducia del tecnico, fino a certificare la sua importanza per il Milan con la meravigliosa rete segnata al Lecce, nella prima partita stagionale da titolare.

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Milan, Pulisic e l’accordo con Pochettino

Dopo il gol, Pulisic ha dato un altro segnale al Milan e ad Amorim concordando con il c.t. degli Stati Uniti Mauricio Pochettino di non essere convocato per gli impegni della nazionale nordamericana per le amichevoli di questa e della prossima settimana contro Perù, Cile, Messico e Canada. Il trequartista avrà prima a disposizione qualche giorno di relax, poi la prossima settimana tornerà a Milanello per continuare a lavorare sulla sua condizione fisica e farsi trovare al 100% alla ripresa del campionato, quando ad attendere il Milan ci sarà la complicata trasferta in casa del Sassuolo, in programma l’11 ottobre.

Milan-Pulisic: il tema rinnovo

Importante per il presente del Milan, Pulisic rappresenta anche un tassello fondamentale per il futuro del club rossonero, che mira nelle prossime settimane ad avviare la trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2027. The Athletic, oltreoceano, ha lanciato l’allarme, sottolineando come le parti non abbiano ancora affrontato l’argomento. Ma sulla volontà del Milan di tenersi stretto Pulisic non c’è alcun dubbio. Anzi, secondo il Corriere dello Sport il club rossonero avrebbe già preparato una ricca proposta per convincere il trequartista.

Milan, pronta l’offerta per Pulisic

L’offerta del Milan prevederebbe un prolungamento di contratto fino al 2031 con un aumento di ingaggio: Pulisic passerebbe dai 4 milioni di euro annui attuali ai 5 milioni di base fissa più una serie di ricchi bonus legata al rendimento individuale e agli obiettivi di squadra. Il nuovo contratto porterebbe Pulisic ad essere il rossonero più pagato insieme ad Adrien Rabiot e Mike Maignan: la dirigenza, dunque, è pronta a dare un chiaro segnale al giocatore circa la sua importanza per il futuro del Milan.