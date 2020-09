Milan, quante concorrenti per Fofana

Wesley Fofana al Milan si può fare, ma per i rossoneri non sarà facile superare i club che giorno dopo giorno arricchiscono l’elenco delle contendenti per arrivare al difensore del Saint Etienne. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, oltre ai rossoneri si sono inseriti nella corsa gli inglesi del Leicester e ben quattro club della Liga spagnola: il Siviglia fresco vincitore dell’Europa League, i cugini del Betis, il Valencia e il Villarreal.

Per Fofana ‘Les Verts’ chiedono 25 milioni, una cifra che tutte le concorrenti, al momento, ritengono troppo alta. Non c’è finora una vera favorita ma il Milan non vuole perdere l’occasione per puntellare ulteriormente il proprio reparto arretrato.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 07-09-2020 10:21