Mohamed Simakan sempre più vicino al Milan. Il difensore dello Straburgo, corteggiato a lungo da Paolo Maldini e Frederic Massara, sarà il primo rinforzo per Stefano Pioli per il mercato di gennaio.

Il centrale francese, classe 2000, si accaserà a Milanello per 15 milioni di euro circa, più bonus: la fumata bianca è in arrivo. Il Diavolo è in vantaggio sul Lipsia, l’altro club fortemente interessato al giocatore.

OMNISPORT | 05-01-2021 08:12