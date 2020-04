Milan, rabbia Ibrahimovic: deciso il suo futuro

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan al termine della stagione. La scelta, nell'aria già da tempo, trova conferma da più parti: l'attaccante svedese era tornato in rossonero a gennaio, firmando un accordo di sei mesi con opzione per il rinnovo, che però non scatterà.

La punta di Malmoe dirà addio definitivamente al Diavolo non per questioni economiche o fisiche, ma perché deluso dalla situazione ambientale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'addio di Boban, quello prossimo di Maldini, e le voci su Rangnick hanno giocato un ruolo fondamentale per la scelta di Ibrahimovic, che a Milanello ora fa riferimento solo a Stefano Pioli.

Ibrahimovic, attualmente in Svezia per l'emergenza Coronavirus ma sempre in contatto con il tecnico rossonero, non ha infatti buoni rapporti con l'attuale amministratore delegato Ivan Gazidis, che comunque incontrerà ad emergenza finita per ufficializzare il suo addio dopo appena 6 mesi. Ibra, 38 anni, sta ora valutando il ritiro.

Per il futuro tra i primi nomi sulla lista dei rossoneri c'è quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, classe 1994, ha ancora un solo anno di contratto con il Napoli e, al momento, il rinnovo sarebbe in stand-by. Il Diavolo pare pronto a fare la sua mossa, De Laurentiis chiede almeno 35 milioni di euro, ma la società meneghina potrebbe inserire una contropartita di lusso: si fanno i nomi di Kessie e Calhanoglu.

SPORTAL.IT | 01-04-2020 09:16