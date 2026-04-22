Milan, quel filo che va da Malagò a Rabiot passando per Allegri: pericolo addio per il francese legato alle sorti della Figc

Il centrocampista ha ricevuto una maxi-offerta dall’Arabia Saudita ma non sembra intenzionato ad accettare: tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane

Il destino di Adrien Rabiot al Milan potrebbe essere legato indirettamente a quello di Giovanni Malagò, candidato della Lega Calcio Serie A alla presidenza della Figc: il collegamento tra i due è Massimiliano Allegri, il cui futuro in rossonero resta in bilico.

Milan, Rabiot tentato dall’Arabia Saudita

Il calcio saudita vuole anche Adrien Rabiot: il centrocampista francese del Milan ha infatti ricevuto una ricca offerta dall’Arabia, che al momento ha però rifiutato. A Rabiot è stato proposto un contratto da più di 15 milioni di euro l’anno, ovvero una cifra tre volte superiore a quanto il centrocampista guadagna attualmente in rossonero: il no, al momento, è stato motivato con la volontà di restare concentrato sul finale di stagione del Milan e poi sul Mondiale con la Francia. Tra qualche settimana, però, la situazione potrebbe cambiare.

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Rabiot al Milan per Allegri

Il destino di Rabiot è infatti indirettamente collegato a quello della Figc e della Nazionale italiana. Non è un mistero, infatti, che il francese ex Psg e Juventus sia approdato al Milan su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, che pretendeva un centrocampista di prima fascia da affiancare a Luka Modric dopo che il club aveva già puntato su elementi più giovani, come Samuele Ricci e Jadon Jashari. A posteriori, la scelta di Allegri è stata più che vincente: Rabiot si è rivelato l’uomo chiave del Milan anche più dello stesso Modric, soprattutto nel girone di ritorno in cui i suoi gol hanno sopperito alle mancanze di un attacco asfittico. Cosa accadrebbe, però, se Allegri dovesse lasciare il Milan?

Malagò e l’idea di Allegri c.t.

Del possibile addio del tecnico si parla da giorni, Allegri è oggi uno dei principali pretendenti al ruolo di nuovo c.t. dell’Italia e le sue chance di sedersi sulla panchina azzurra potrebbero aumentare qualora il calcio italiano facesse blocco dietro a Giovanni Malagò in vista delle elezioni a presidente della Figc. Malagò è stato chiaro: si candiderà in via ufficiale solo se avrà il supporto della maggioranza dei rappresentanti del Consiglio Federale – oggi con lui sono Lega Serie A e probabilmente la Serie B – e sarà quindi certo di vincere. Ed è probabile che, una volta ottenuta tale certezza, Malagò possa passare ai colloqui col prossimo c.t. ben prima della data delle elezioni, fissata per il 22 giugno. E di sicuro l’ex presidente del Coni vorrà ascoltare Allegri per sapere se è disponibile a diventare il nuovo commissario tecnico.

Rabiot, futuro legato ad Allegri

Non sappiamo cosa farà Allegri di fronte all’eventuale proposta di Malagò, ma se dovesse accettare la sfida e diventare il nuovo c.t. il futuro di Rabiot al Milan non sarebbe più sicuro. Di fronte alla partenza del suo allenatore-mentore, alla regale offerta dall’Arabia Saudita e a una dirigenza rossonera che si libererebbe senza tante remore del suo ingaggio per dare spazio a giocatori più giovani (e quindi in grado di generare plusvalenze), il centrocampista francese potrebbe anche decidere di fare le valigie. Per la disperazione, possiamo immaginare, di gran parte della tifoseria milanista.