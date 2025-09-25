Milan, Rabiot avvisa Napoli e Juventus: la sfida alle big del campionato e la rivelazione sullo Scudetto

180 minuti per dirmi chi sei: il Diavolo è pronto a guardarsi in faccia per scoprire la realtà. Il mediano francese, già leader dello spogliatoio, lancia l'assalto alle rivali.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Diavolo è pronto a gettar via la maschera. Il Milan è atteso da due impegni in campionato contro Napoli e Juventus che diranno la verità sulle reali ambizioni della squadra. Ne è convinto Adrien Rabiot, ex bianconero e oggi felice in rossonero dopo il ricongiungimento con il suo mentore Max Allegri. Il centrocampista francese ha incontrato i tifosi fuori dallo store ufficiale di via Dante ed è stata l’occasione per fare il punto della situazione sulle prime settimane lombarde.

Nel cuore dei tifosi: è subito Rabiot

Ci ha messo poco Adrien Rabiot a prendersi il Milan. Voluto da Max Allegri, il Cavallo Pazzo dei tempi juventini ha ricevuto fin da subito il sostegno della tifoseria. D’altro canto è stato buono il ricordo lasciato dal giocatore all’Italia, nonostante i primi anni piuttosto complicati e un ambientamento che fu turbolento. Ormai, però, il francese è un giocatore nel pieno della maturità e con Modric forma una delle coppie più forti del campionato. Senza dimenticare naturalmente l’apporto dato dai vari Fofana, Loftus-Cheek e Ricci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’obiettivo del Diavolo e le pressioni del tifo

Qualificazione in Champions, scudetto: l’asticella è alta qui al Milan. I tifosi chiedono a Rabiot un anno al massimo delle possibilità e il giocatore non si tira affatto indietro. “L’obiettivo è quello di fare una grande stagione“, confessa il 30enne di Saint-Maurice che racconta anche di come si sia inserito alla grande in rossonero e di come si senta felice. Ma piedi terra e un semplice sorriso a chi gli chiede se effettivamente il Diavolo oggi abbia il centrocampo più forte d’Italia.

Napoli e Juve daranno la misura dei rossoneri

Di scudetto, però, nel gruppo non se ne parla. E non perché ci si spaventi davanti a questa parola che in un club come il Milan non può far paura. Si ragiona step by step, come impone il recente passato dei rossoneri e il decimo posto della scorsa stagione. Da questo punto di vista le prossime gare potranno dare un ulteriore indizio sullo stato dell’arte. “Le prossime sfide con Napoli e Juve saranno due test importanti per capire a che punto siamo“, confessa Rabiot. 180 minuti che possono valere un’intera stagione.