Milan, Rabiot e Modric insieme per coprire le lacune del mercato: il paradosso dell'indesiderato Gimenez

I rossoneri contro il Bologna sono già a un bivio: si lanceranno all'inseguimento di Napoli e Juventus oppure sprofonderanno a -6? Allegri alle prese con un attacco spuntato

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Milan si trova già a un bivio. La partita del sunday night col Bologna può spingere il Diavolo all’inseguimento di Napoli e Juventus oppure farlo sprofondare a -6 della vetta in compagnia dei malmessi cugini dell’Inter. Allegri punta sull’esperienza di Rabiot e Modric per rimediare alle lacune del mercato. Il centravanti non è più arrivato e, ora, la speranza di Max è tutta nell’indesiderato Gimenez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, Modric e Rabiot: la mossa di Allegri

Il ritorno in campo dopo la sosta non cambia la fotografia del reparto offensivo dei rossonero: Allegri continua ad avere la coperta cortissima lì davanti. E, allora, la mossa anti-Bologna passa attraverso il centrocampo. Max schiera l’artiglieria pesanti: All together: Modric a dettare i tempi e geometrie, affiancato da Fofana e Rabiot, pronto al debutto nonostante sia approdato a Milanello soltanto da poche ore.

Fa nulla, Adrien e Max non hanno bisogno di presentazioni. Si conoscono bene, si stimano e ai tempi della Juve hanno già dimostrato di cosa sono capaci insieme. A completare il pacchetto dei Fab-4 ecco Loftus-Cheek, che sarà impiegato in posizione avanzata a sostegno di Gimenez.

Le falle del mercato e l’attacco spuntato

Quattordici minuti. Ecco quanto ha impiegato Hojlund per segnare il suo primo gol con la maglia del Napoli. L’estate del Milan è stata scandita dalla ricerca ossessiva di una punta, che ha prodotto solo mezze figuracce (vedi Boniface) e corteggiamenti infruttuosi come quello al danese ex Manchester United e a Vlahovic, rimasto alla Juventus.

Il risultato è che, ora, Allegri si ritrova senza attaccanti, o quasi. Perché Leao salterà anche la prossima con l’Udinese per via del problema al soleo, Nkunku ha solo mezz’ora nelle gambe e Pulisic, di rientro dagli impegni con Stati Uniti, partirà dalla panchina non essendo al meglio dopo il sempre fastidioso viaggio intercontinentale.

Paradosso Gimenez: il messicano non può fallire

Dunque, l’unica arma a disposizione di Allegri è Santi Gimenez, il bomber messicano che il Milan ha provato a piazzare – anche alla Roma – fino all’ultimo giorno di mercato. Da ‘indesiderato’ a possibile salvatore della patria: l’ex Feyenoord è ben coscio dell’importanza della partita contro il Bologna, che può cambiare la sua avventura in rossonero.

Il Bebote ha già fatto male due volte ai felsinei e punta al tris per ricucire lo strappo col pubblico e scalare le gerarchie in attesa del ritorno a pieno regime di Leao, Pulisic e Nkunku.