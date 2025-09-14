Milan, Rabiot e Modric insieme per coprire le lacune del mercato: il paradosso dell'indesiderato Gimenez

Il Milan si trova già a un bivio. La partita del sunday night col Bologna può spingere il Diavolo all’inseguimento di Napoli e Juventus oppure farlo sprofondare a -6 della vetta in compagnia dei malmessi cugini dell’Inter. Allegri punta sull’esperienza di Rabiot e Modric per rimediare alle lacune del mercato. Il centravanti non è più arrivato e, ora, la speranza di Max è tutta nell’indesiderato Gimenez.
- Milan, Modric e Rabiot: la mossa di Allegri
- Le falle del mercato e l'attacco spuntato
- Paradosso Gimenez: il messicano non può fallire
Milan, Modric e Rabiot: la mossa di Allegri
Il ritorno in campo dopo la sosta non cambia la fotografia del reparto offensivo dei rossonero: Allegri continua ad avere la coperta cortissima lì davanti. E, allora, la mossa anti-Bologna passa attraverso il centrocampo. Max schiera l’artiglieria pesanti: All together: Modric a dettare i tempi e geometrie, affiancato da Fofana e Rabiot, pronto al debutto nonostante sia approdato a Milanello soltanto da poche ore.
Fa nulla, Adrien e Max non hanno bisogno di presentazioni. Si conoscono bene, si stimano e ai tempi della Juve hanno già dimostrato di cosa sono capaci insieme. A completare il pacchetto dei Fab-4 ecco Loftus-Cheek, che sarà impiegato in posizione avanzata a sostegno di Gimenez.
Le falle del mercato e l’attacco spuntato
Quattordici minuti. Ecco quanto ha impiegato Hojlund per segnare il suo primo gol con la maglia del Napoli. L’estate del Milan è stata scandita dalla ricerca ossessiva di una punta, che ha prodotto solo mezze figuracce (vedi Boniface) e corteggiamenti infruttuosi come quello al danese ex Manchester United e a Vlahovic, rimasto alla Juventus.
Il risultato è che, ora, Allegri si ritrova senza attaccanti, o quasi. Perché Leao salterà anche la prossima con l’Udinese per via del problema al soleo, Nkunku ha solo mezz’ora nelle gambe e Pulisic, di rientro dagli impegni con Stati Uniti, partirà dalla panchina non essendo al meglio dopo il sempre fastidioso viaggio intercontinentale.
Paradosso Gimenez: il messicano non può fallire
Dunque, l’unica arma a disposizione di Allegri è Santi Gimenez, il bomber messicano che il Milan ha provato a piazzare – anche alla Roma – fino all’ultimo giorno di mercato. Da ‘indesiderato’ a possibile salvatore della patria: l’ex Feyenoord è ben coscio dell’importanza della partita contro il Bologna, che può cambiare la sua avventura in rossonero.
Il Bebote ha già fatto male due volte ai felsinei e punta al tris per ricucire lo strappo col pubblico e scalare le gerarchie in attesa del ritorno a pieno regime di Leao, Pulisic e Nkunku.