Milan, Ramos è già sotto esame: Amorim ha l’asso nella manica per gennaio

Un solo gol in sei partite e 57 km corsi in cinque giornate: il portoghese divide. E dall'Inghilterra rimbalza la pista Gyokeres per gennaio

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

74 milioni più bonus, l’etichetta di acquisto più caro della storia rossonera e un bottino che, per ora, si ferma a una sola rete. L’avvio di Gonçalo Ramos al Milan è uno dei temi caldi a Milanello: il portoghese ha segnato soltanto alla seconda giornata contro il Venezia, poi si è inceppato. Nel 3-0 al Lecce, che ha riportato entusiasmo al Milan dopo i pareggi contro Lazio e Juve e la brutta sconfitta interna col Benfica in Europa League, non ha tirato nemmeno una volta verso la porta. Con Milanello svuotato dalle nazionali e il ritorno in campo fissato per l’11 ottobre contro il Sassuolo, Rúben Amorim e Gerry Cardinale ragionano già sulla prossima finestra di mercato. E il reparto offensivo potrebbe cambiare volto.

Il paradosso di Gonçalo Ramos

Per capire il digiuno di Ramos bisogna partire dai dati atletici che raccontano un attaccante anomalo. In cinque giornate di campionato ha percorso 57 chilometri, più di qualsiasi altro compagno: dietro di lui ci sono due difensori, Pavlovic (55) e De Winter (50,6). Parliamo di una media di circa 11,5 chilometri a partita, a cui si aggiungono il primato di squadra negli sprint e il secondo posto nelle accelerazioni. Un dato anomalo per un numero 9: nelle altre big, solitamente, in cima a queste classifiche ci sono terzini ed esterni. Ma l’utilizzo di Ramos in questo modo è una specifica scelta di Amorim, che chiede alla sua punta di essere il primo difensore della squadra. Un pressing asfissiante sulla costruzione dal basso degli avversari, con il portoghese che dunque deve coprire un’importante fetta di campo.

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Un lavoro importante ma allo stesso tempo anche molto dispendioso in termini di energie, sia fisiche che mentali, che può intaccare la lucidità dell’attaccante quando è il momento di metterla dentro. L’allenatore lo ha sempre difeso: dopo il Lecce ha ricordato che Ramos lavora sodo, ha già segnato e servito un assist, e che i gol arriveranno. Contro i salentini, in effetti, qualche segnale si è visto, a partire dall’assist per il raddoppio di Rabiot. Ma l’attaccante, soprattutto quello del Milan e dopo la cifra pagata, viene giudicato sui gol, e la pazienza di San Siro, come è noto a quasi tutti gli attaccanti del post Pippo Inzaghi, non è infinita.

Gyokeres, l’asso che Amorim conosce bene

Ed è qui che entra in scena Viktor Gyokeres. Lo svedese, che con Amorim allo Sporting ha vissuto le stagioni migliori della carriera, all’Arsenal è finito ai margini, Arteta gli preferisce Havertz. L’attaccante ha racimolato appena cinque presenze, due da titolare in Carabao Cup e in Champions contro il Napoli, per un totale di 207 minuti complessivi. Secondo i media inglesi, i suoi agenti hanno iniziato a sondare il mercato e il Milan avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage per valutare la fattibilità dell’operazione. La formula ipotizzata è il prestito con eventuale riscatto a fine stagione, ma al momento non c’è nulla di concreto. Il nome è stato proposto anche alla Juventus, che però si è mostrata più tiepida.

Endrick e l’addio di Camarda: l’attacco può cambiare volto

Gyokeres non è l’unica pista. Cardinale guarda in casa Real Madrid, dove c’è Endrick, già avvicinato in estate prima che Mourinho bloccasse tutto. Il brasiliano classe 2006, fermo un mese per un guaio muscolare, finora ha giocato appena 4 minuti e un trasferimento potrebbe convenire anche a lui. Il profilo risponde a un’esigenza precisa: un giocatore offensivo mancino per la trequarti del 3-4-2-1 di Amorim, reparto in cui finora si sono alternati Saelemaekers, Rabiot, Pulisic, Loftus-Cheek e Cisse senza una soluzione definitiva. Hutchinson non sembra pronto per un ruolo da titolare e il riscatto da circa 50 milioni pattuito col Nottingham appare improbabile. L’alternativa a Endrick porta ad Alvyn Sanches dello Young Boys. Chi rischia di fare le valigie è invece Francesco Camarda. A luglio Amorim lo aveva blindato, ma i fatti raccontano altro: appena otto minuti in stagione. Sul classe 2008 dell’Under 21 azzurra si è mosso il Chelsea, pronto a bussare già a gennaio battendo la concorrenza di City e Liverpool. Nonostante il recente rinnovo fino al 2031, se il minutaggio non cambierà, l’addio diventerà concreto.