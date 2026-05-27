Milan di nuovo innamorato di Rangnick: il guru tedesco insieme a Iraola per rinnegare Allegri

Ibrahimovic vuole inserire il “profeta del gegenpressing” nell’organigramma col ruolo di direttore tecnico: con lui e l’allenatore spagnolo il club vuole voltare pagina

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo il flop di Massimiliano Allegri, il Milan pensa di cambiare totalmente strada: dopo aver individuato in Andoni Iraola la prima scelta per la panchina, Zlatan Ibrahimovic punta a portare nella società rossonera anche Ralf Rangnick, affidandogli il ruolo di direttore tecnico. Insieme, lo spagnolo e il tedesco potrebbero spingere la squadra a voltare pagina, rinnegando “l’allegrismo” per inseguire nuovi principi di gioco.

Milan su Rangnick, di nuovo

Il Milan torna a corteggiare Ralf Rangnick, il guru del gegenpressing che il club rossonero avvicinò già nel 2020, dopo i primi mesi di Stefano Pioli in panchina: era il CEO dell’epoca Ivan Gazidis a premere per affidare la squadra all’allenatore tedesco, allora sulla cresta dell’onda per l’exploit del Lipsia, trascinato ai vertici del calcio tedesco dalla sua capacità di programmazione e dagli investimenti della Red Bull. Quella svolta non si realizzò, soprattutto per l’opposizione di Paolo Maldini che non riteneva Rangnick adatto al Milan, ma ora il 67enne tedesco potrebbe davvero approdare in rossonero: dietro la scrivania, però, e non in panchina.

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Ibrahimovic e Cardinale inseguono Rangnick

Zlatan Ibrahimovic vorrebbe infatti affidare a Rangnick il ruolo di direttore tecnico del Milan, affidandogli di fatto il vertice delle strategie sportive del club: secondo la Gazzetta dello Sport nella giornata di ieri lo svedese e Gerry Cardinale si sarebbero recati a Vienna proprio per incontrare il tedesco, impegnato nella preparazione ai Mondiali con l’Austria, nazionale di cui è c.t. dal 2022.

A Rangnick il Milan affiderebbe il ruolo di scovare e sviluppare talenti provenienti dal mercato e dal settore giovanile, lavorando spalla a spalla con Andoni Iraola, allenatore con cui condivide la propria visione sul calcio.

Rangnick-Iraola per rinnegare Allegri

Di fatto, il ticket Rangnick-Iraola servirebbe per dimenticare il flop di Massimiliano Allegri e mandare definitivamente in soffitta “l’allegrismo”: il manager tedesco e il tecnico spagnolo predicano entrambi un calcio offensivo, aggressivo, fondato in particolare su un pressing altissimo, votato al recupero immediato del pallone. Principi di gioco esattamente all’opposto di quelli su cui si è basato il lavoro di Allegri, che ha reso il Milan la squadra più attendista tra le big italiane e tra le più passive dell’intera serie A. La filosofia e il modo di lavorare di Rangnick, però, si scontrano con la storia e l’ambizione del Milan: fino a qualche tempo fa, il tedesco affermava che il suo primo compito era migliorare i giocatori, non vincere. Un’idea che di sicuro incontra il favore di Cardinale, ma che potrebbe far storcere la bocca ai tifosi rossoneri.