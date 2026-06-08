Milan, Rangnick ha fatto i compiti: la condizione anti-caos dettata a Cardinale, c’entra Ibrahimovic

Il c.t. dell’Austria ha posto una richiesta chiara al proprietario di Redbird per accettare il ruolo di nuovo direttore tecnico dei rossoneri

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Ralf Rangnick è intrigato dalla possibilità di diventare il nuovo direttore tecnico del Milan, ma per accettare l’incarico ha chiesto a Gerry Cardinale di rispettare una condizione “anti–caos” legata al ruolo di Zlatan Ibrahimovic: evidentemente il manager tedesco ha ben studiato quanto accaduto nell’ultima stagione flop.

Milan, la deadline per Rangnick

Il Milan ha chiesto a Ralf Rangnick di prendere in mano la direzione tecnico–sportiva del club e ora attende la risposta del manager, che dovrebbe arrivare entro una decina di giorni, secondo quanto riferito oggi da Sportmediaset: il tedesco, attuale c.t. dell’Austria, dovrebbe comunicare al Milan la sua decisione prima dell’esordio ai Mondiali, fissato il prossimo 17 giugno contro la Giordania.

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La condizione “anti-caos” di Rangnick

La decisione di Rangnick sarebbe vincolata a una condizione “anti-caos” dettata dal manager a Gerry Cardinale, proprietario del Milan, legata alla posizione in società di Zlatan Ibrahimovic. Il tedesco, infatti, avrebbe chiesto al numero uno di Redbird piena autonomia rispetto all’advisor svedese. Rangnick vuole essere totalmente indipendente e libero da Zlatan per tutto ciò che riguarda la direzione tecnica del Milan, dal mercato alle decisioni riguardanti lo staff tecnico, a partire dalla scelta dell’allenatore: Oliver Glasner resta l’obiettivo numero uno del Milan per la panchina proprio perché molto gradito a Rangnick.

Rangnick ha fatto i compiti

La richiesta posta da Rangnick a Cardinale dimostra come il tedesco abbia ben studiato la situazione del Milan e in particolare l’evoluzione dell’ultima stagione, iniziata con propositi ambiziosi, proseguita per lunghi tratti con i rossoneri alle spalle dell’Inter in classifica e terminata poi col fragoroso tonfo della partita col Cagliari. Una parabola, quella dell’ultimo Milan, dovuta in gran parte proprio alla profonda spaccatura interna al club tra il duo Furlani–Ibrahimovic e quello Tare–Allegri, che ha portato a scelte incoerenti sul mercato, alle interferenze di Zlatan nello spogliatoio rossonero e a una crescente situazione di tensione, esplosa poi nel finale di stagione con la lite tra lo svedese e Allegri.

La posizione di Ibrahimovic

Cardinale ha già fatto piazza pulita di dirigenza e vertici tecnici dopo la fine del campionato, eccezion fatta proprio per Ibrahimovic, che con il ruolo di advisor di Redbird continua ad occupare una posizione ibrida, poco chiara, riguardo ai suoi compiti all’interno del Milan. Un incarico dai contorni sfumati che, unito alla personalità strabordante di Ibra, potrebbe nuovamente spingerlo a ingerenze sul piano tecnico-sportivo. Ecco spiegata, dunque, la condizione posta da Rangnick a Cardinale: per il tedesco, la rinascita del Milan passa in primo piano dalla chiarezza del suo organigramma.