Milan, c'è un grosso rischio legato a Rangnick: perché per la panchina ora il favorito è Slot

I rossoneri sono al lavoro per ricostruire la dirigenza e ripartire dopo la separazione con Allegri: ma ci sono alcuni ostacoli da superare lungo il percorso.

Il Milan continua a lavorare per individuare il tecnico a cui affidare la ripartenza della prossima stagione, ma nelle ultime ore stanno emergendo valutazioni che potrebbero cambiare sensibilmente le gerarchie. Se da settimane il nome di Rangnick è stato accostato con forza all’universo rossonero come direttore tecnico, esiste un fattore che rischia di complicare notevolmente i piani del club: l’impegno del commissario tecnico dell’Austria ai Mondiali. Una situazione che impone riflessioni immediate alla dirigenza rossonera.

Il nodo Mondiale: Rangnick rischia di arrivare troppo tardi

Il principale ostacolo all’operazione Rangnick riguarda il calendario. Il tecnico tedesco è attualmente impegnato alla guida dell’Austria nel Mondiale e il percorso della nazionale potrebbe protrarsi più del previsto. Il girone, sulla carta, appare infatti abbordabile: Argentina (qui la lista, quanti big fuori!), Algeria e Giordania sono le avversarie degli austriaci, che hanno concrete possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Un eventuale approdo ai sedicesimi e persino agli ottavi non rappresenterebbe uno scenario sorprendente.

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Tradotto in chiave Milan, significherebbe dover attendere l’inizio di luglio per vedere Rangnick pienamente operativo a Milanello. Un ritardo non trascurabile in una fase in cui il club dovrà programmare mercato, ritiro estivo e costruzione della rosa. Aspetti che richiedono una presenza costante e decisioni immediate.

Ibrahimovic impegnato al Mondiale

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la posizione di Ibrahimovic. Il dirigente rossonero, figura centrale nelle strategie sportive del club, è infatti impegnato come commentatore per ESPN durante il Mondiale e resterà coinvolto nell’evento fino alla conclusione della competizione. La contemporanea assenza dei due principali riferimenti del nuovo corso rappresenterebbe un rischio organizzativo non indifferente. Proprio per questo motivo, all’interno del club si starebbero facendo valutazioni sempre più approfondite sulla necessità di affidarsi a un allenatore immediatamente disponibile e pronto a lavorare fin dai primi giorni della preparazione estiva.

Slot guadagna terreno per la panchina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan continua a valutare diversi profili per il post Allegri. Nelle ultime ore sono stati registrati contatti con Glasner, ex tecnico del Crystal Palace e nome particolarmente apprezzato da Rangnick. Parallelamente, però, resta assolutamente viva la candidatura di Slot. L’allenatore olandese non avrebbe perso quota nelle preferenze della dirigenza e il suo profilo viene gestito in parallelo agli altri candidati. La sensazione è che il Milan voglia evitare ritardi nella programmazione e, in quest’ottica, la candidatura dell’ex Liverppol appare oggi come una delle più solide e concrete per la successione sulla panchina rossonera.