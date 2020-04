Milan, Rangnick si riallontana

Ralf Rangnick ha rotto il silenzio delle ultime settimane e ha categoricamente smentito di aver raggiunto un accordo con il Milan. Intervistato dalla Tv tedesca MDR, l'ex tecnico del Lipsia ha dichiarato: “Non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero".

Rangnick, allo stesso tempo, ha confermato l'interesse da parte del club di via Aldo Rossi: "In passato ci sono stati degli interessamenti vaghi, ma parlare di accordo non ha niente a che fare con la realtà”.

SPORTAL.IT | 10-04-2020 18:33