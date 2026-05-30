Milan, Rangnick è già un freno: Slot è libero e piace, ma Ralf blocca tutto e Allegri prepara il grande sgarbo

La ricerca del nuovo allenatore rossonero sembra passare inevitabilmente dal futuro di Ralf Rangnick: la prossima settimana può essere decisiva, ma intanto procede tutto troppo lentamente

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Ibra e Cardinale potrebbero essersi letteralmente legati le mani da soli. La voglia di fare di Rangnick il nuovo direttore tecnico del Milan sembra, infatti, al momento rallentare – e non poco – quella ricerca del nuovo mister già di per sé complicata. La situazione potrebbe sbloccarsi a inizio settimana prossima. Intanto, però, Slot (che piace moltissimo a Cardinale) si è libero dal Liverpool. Il problema è che Ralf avrebbe idee differenti e nel marasma del momento, con il letto condiviso per un anno ancora caldo, Allegri medita il grande sgarbo alla sua ex.

Slot esonerato dal Liverpool

Arne Slot ha appena chiuso la propria avventura sulla panchina del Liverpool. Un po’ a sorpresa, infatti, il tecnico olandese è stato esonerato dai Reds. Nemmeno il tempo di liberare la scrivania che dal Belgio il suo nome è stato accostato al Milan, ancora alla ricerca di un allenatore dopo l’addio a Massimiliano Allegri.

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Cardinale innamorato di Slot

Sfumato Andoni Iraola, destinato ora probabilmente al Liverpool, in casa Milan potrebbe arrivare proprio Slot. A rivelare l’interesse del Diavolo per Slot è Sacha Tavolieri, esperto di calciomercato. Quello del tecnico olandese, d’altronde, è un profilo che piace tantissimo a Gerry Cardinale e che se fosse per lui sarebbe già in cima alla lista dei candidati.

Lunedì giornata decisiva per Rangnick

Per Tovalieri, Slot avrebbe anche già aperto al rossonero, ma prima vorrebbe delle certezze sul progetto. Il problema è che Ralf Rangnick, avrebbe ben altre idee per la panchina del Diavolo. La giornata di lunedì, come spiegato da SportMediaset, potrebbe essere quella giusta per capire quale direzione prenderà l’estate del Diavolo. Il primo giugno sarebbe infatti in agenda un incontro tra Rangnick e la federazione austriaca per tratteggiare il futuro dopo il Mondiale.

Fattore Rangnick

In caso il tecnico tedesco dovesse liberarsi dal ruolo di ct dell’Austria a quel punto, Slot sarà destinato a restare un’idea di mezza estate. A riprendere quota sarebbero le quotazioni di Oliver Glasner, con cui è in programma un incontro martedì e che accetterebbe più di buon grado rispetto a Slot la presenza di una figura ingombrante come Rangnick. Al contrario, ovviamente, via libera a Slot, e per il ruolo originariamente destinato a Ralf potrebbe passare in vantaggio Ramon Planes, ex direttore sportivo di Barça, Tottenham e Betis.

Allegri pronto allo sgarbo

In tutto ciò, Massimiliano Allegri fiuta la ghiotta opportunità di mettere a segno uno sgarbo elevato alla quarta alla sua ex squadra. Il tecnico livornese promesso sposo del Napoli avrebbe richiesto ad Aurelio De Laurentiis già quattro pedine, due delle quali da andare pescare proprio dal Milan e le restanti obiettivi dei rossoneri in tempi non sospetti.

La lista “rossonera” di Allegri per AdL

Come rivelato da Il Mattino, sulla lista di Max ci sarebbero, infatti, Adrien Rabiot e Alexis Saelemaekers. Operazioni non semplici, ma su cui si faranno dei ragionamenti. Discorso simile per Dusan Vlahovic e Mario Gila, che Allegri aveva già chiesto a Tare la scorsa estate. Il serbo non ha ancora un accordo con la Juve per il rinnovo, ma la strada resta in salita. Per il centrale spagnolo della Lazio le operazioni potrebbero essere più semplici. Con buona pace del Diavolo…