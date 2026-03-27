Il Milan su Rashford di nuovo, tra Barcellona e Manchester Utd è gelo sul riscatto: cifre e scadenza

L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra: il club catalano tentenna favorendo il riaccendersi della pista che porterebbe il giocatore verso Manchester prima e poi Milano

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’unica certezza su Marcus Rashford è l’assoluta indeterminatezza che lo avvolge. I rumors secondo cui il Barcellona non procederà al riscatto dell’attaccante di Manchester per acquistare a titolo definitivo le prestazioni dell’attaccante emblema di una sessione pacata, eppure chirurgica. All’interno dell’Old Trafford si avvertirebbe una certa frustrazione, dato che fino a poco tempo fa sembrava che il club catalano avesse maturato e garantito di esercitare l’opzione per trattenere il giocatore simbolo della città operaia, cresciuto in un contesto che ha alimentato anche una certa narrazione.

Il Barcellona tentenna su Rashford, ci prova il Milan

La clausola da 26 milioni di sterline, a quanto risulta a Cauthoffside, non sarebbe l’ostacolo decisivo nel procedere al riscatto del suo cartellino. A dividere il Barcellona dal Manchester Utd sarebbe altro, su cui starebbero lavorando altre società che hanno manifestato stima e apprezzamento nei riguardi di Rashford.

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Fonti vicine hanno riportato che il giocatore continua a essere apprezzato da Paris Saint-Germain e Milan, che avevano seguito in precedenza il centravanti classe 1997 ma che non erano riuscite per ragioni disparate a chiudere complice la preferenza dello stesso giocatore.

Rashford, riscatto in stand-by

Quanto trapela riguarda l’inversione da parte del Barcellona che, pure, aveva puntato su Rashford. La ragione va imputata alle finanze del club catalano che non consentirebbero iperboli allo stato attuale, nonostante i 26 milioni di sterline pari a circa 30 milioni di euro non siano intrinsecamente una cifra proibitiva. La questione ingaggio, che si abbina, di conseguenza non sarebbe poi secondaria in quest’ottica: il giocatore aveva accettato una riduzione d’ingaggio, ma la questione rimane sul tavolo e non sarebbe così pacifica l’intesa.

Il primo tentativo rossonero

Per il Milan non sarebbe il primo tentativo. Una qualche forma di trattativa era stata imbastita quando si cercava quel rinforzo offensivo decisivo in Rashford, nell’estate del 2025, e si intravedeva l’alternativa ideale. C’era stato, più di un anno fa, un incontro con il fratello-agente con i vertici societari che aveva suggerito interesse da parte del calciatore inglese per un’esperienza in un campionato differente dalla Premier. Non la Serie A, evidentemente considerato l’esito delle trattative che portarono in Liga il 28enne.

Ibrahimovic e Moncada erano consapevoli allora, come oggi, che una cortesia e un apprezzamento, di per sé, non suggeriscono una risposta affermativa all’ipotesi prestito. Una soluzione che rimane attuale e che pone la società di via Aldo Rossi in una condizione di vigile attesa.