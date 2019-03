Milan, Ravezzani e Capuano individuano i colpevoli del k.o.

Dopo la sconfitta nel derby per il Milan è il momento di capire cosa non ha funzionato. Ad aiutare Gattuso nell’analisi del match ci hanno pensato i giornalisti Fabio Ravezzani e Giovanni Capuano, che complessivamente individuano tre rossoneri che, più degli altri, hanno influenzato in negativo la prova del Milan.

PIATEK-DIPENDENTI. Ravezzani dedica al derby un gran numero di tweet, affermando che, prima del derby, la critica era stata troppo gentile con i rossoneri, trascinati fino al terzo posto in classifica dalle prestazioni sontuose di Krysztof Piatek, più che da un gioco di squadra davvero brillante. Nel derby Piatek non ha impressionato, di qui un k.o. inevitabile per i rossoneri. “Nell’analisi pre-derby – scrive Ravezzani su Twitter – tutti (me compreso) hanno sottovalutato che la vera differenza nel Milan da due mesi l’ha fatta Piatek. E il polacco nella morsa di Skriniar e De Vrij avrebbe faticato moltissimo. Il resto della squadra rossonera non fa poi così paura”. E ancora, stamattina. “La verità, semplice, l’avevo già scritta qui. Un grande centravanti rende grande la squadra e il suo allenatore. Si ferma Piatek e il Milan riscopre i problemi di sempre e la mediocrità di troppi interpreti. Gattuso torna un tecnico normale. Spalletti lo ha messo nel sacco”.

FANTASISTI ASSENTI. Sul sito di Panorama, invece, Giovanni Capuano si concentra sulle prestazioni degli uomini di fantasia a disposizione di Gattuso. Nel suo pezzo sulle 10 indicazioni date dal derby, il giornalista boccia le prestazioni di Suso e Paquetà. “Quando Suso prende il tempo e si sposta il pallone sul sinistro, facendo una finta e rientrando per tirare, i portieri si segnano – scrive Capuano – perché sanno che ci sarà un problema da risolvere. Ecco, nel derby Suso non l’ha fatto mai e ha fatto poco anche di tutto il resto”. E, in effetti, lo spagnolo ha creato davvero poco contro l’Inter, lasciando il Milan senza una delle sue fonti di gioco principali. Paquetà, dal canto suo, non ha fatto meglio, lasciando il campo nell’intervallo a Castillejo. Il giovane brasiliano, però, ha dalla sua la scusante dell’età. “Nelle serate di derby capita che anche i migliori si perdano – aggiunge Capuano – È successo a Paquetà alla sua prima volta ma è giovane e avrà tempo per rifarsi”.

