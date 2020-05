Milan, Ravezzani: Possibile lo dica solo lui?, il tifo si spacca

La situazione in casa Milan continua a essere piuttosto difficile da decifrare. O meglio ancora una volta il club rossonero sembra essere alle prese con un nuovo rimpasto. A sancire una spaccatura che era comunque già nell’aria ci hanno pensato le parole di Paolo Maldini.

L’ex capitano rossonero e ora dirigente potrebbe lasciare a fine stagione, e le sue parole molto dure e decise verso Rangnick sembrano marcare una linea di demarcazione. “Parlando di un ruolo con poteri gestionali sia dell’area sportiva che di quella tecnica – invade delle zone nelle quali lavorano dei professionisti con regolare contratto. Avrei dunque un consiglio per lui, prima di imparare l’italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto”.

Ravezzani: “Maldini l’unico coerente”

A schierarsi apertamente dalla parte dell’ex difensore rossonero ci pensa il giornalista Fabio Ravezzani, che già nei giorni scorsi aveva criticato aspramente Rangnick per aver rivelato i suoi contatti con il Milan. Ora torna sulla vicenda: “Possibile che al Milan, solo Maldini abbia la coerenza di dire a Rangnick che non deve permettersi di interferire nella stagione di un club?”.

Le reazioni dei social

Ovviamente il tema Milan è molto caldo, i tifosi sono molto divisi sull’argomento. In molti si sono schierati con il capitano, molti altri sperano di poter avere un futuro migliore con la guida del tecnico/manager tedesco. “La stagione è finita quasi due mesi fa” fa notare Denis. Mentre Herzoa ha deciso il suo schieramento: “Maldini ha un grande pregio che nel mondo del calcio è un difetto, l’onestà intellettuale”.

Ma c’è anche chi la vede in modo diverso: “Ogni anno vengono accostati allenatori a società nel bel mezzo della stagione e guardando quando tocca al malmenato Milan se ne fa un caso nazionale di rispetto, coerenza e professionalità…i soliti sospetti”, e ancora: “Interferire? A domanda risponde. Evidentemente in Germania hanno approccio totalmente diverso dal nostro ipocrita. D’altronde la cosa più Giustina che dice è che non viene a fare il capro espiatorio di tutto l’ambiente come fanno di solito i tecnici di nobili decadute”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 08:43