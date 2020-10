L’attaccante del Milan Ante Rebic non è riuscito a recuperare dal problema al gomito e non sarà disponibile per la partita di campionato contro l’Inter, in programma sabato prossimo alle ore 18.

Lo staff medico ha stabilito che il giocatore non è riuscito a superare del tutto la lussazione, e non saranno presi rischi per il derby. La prossima settimana Rebic si sottoporrà a un nuovo controllo.

OMNISPORT | 15-10-2020 15:01