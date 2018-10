Milan, Reina titolare la prima mossa post-derby?

Cambiare è il mantra di casa Milan dalle 22.30 di domenica sera. Cambiare perchè la figuraccia nel derby, stigmatizzata con un durissimo comunicato anche dalla Curva rossonera, non si cancellerà facilmente e perchè si è capito che insistere con una sola formula non è garanzia di crescita. Gattuso è sulla graticola: anche Leonardo e Maldini hanno chiesto spiegazioni dopo il ko con l’Inter e a Ringhio non resta che una strada. Cambiare. Ma dove? Per il tecnico i nuovi acquisti – Higuain a parte – non sono ancora pronti (Bakayoko) o non sono più forti degli altri (Laxalt e Castillejo) o come nel caso di Caldara vengono da infortuni e disagi tattici. Certo, si può cambiare modo di giocare anche senza modificare chi deve interpretare lo spartito ed è forse proprio su questo che Gattuso dovrà insistere, perchè vedere Higuain triste e spaesato, vanamente alla ricerca di un compagno con cui duettare o di un assist come si deve è uno spettacolo deprimente. Come avere una Ferrari e lasciarla in garage.

DA DOVE PARTIRE – Il cambiamento però può partire anche dall’inizio, ovvero dal numero 1. La papera di Donnarumma sul gol di Icardi può essere ascrivibile all’errore che capita a tutti, grandi e piccoli, o si può considerare come l’ennesimo segnale di uno stop nella crescita, di un’involuzione che Gigio si sta portando dietro da tempo. Dargli fiducia ancora o stimolarlo con un po’ di panchine? Il dubbio è legittimo, soprattutto se alle sue spalle c’è un signore che si chiama Pepe Reina. Lo spagnolo ha (o almeno dovrebbe avere) tutto quello che in questo momento manca a Donnarumma: esperienza, tranquillità e leadership. Giovedì contro il Betis toccherà sicuramente a lui, perchè in Europa League la porta è dell’ex napoletano ma Gattuso farebbe bene a riflettere anche sull’opportunità di dare qualche turno di riposo a Gigio e ad affidarsi alle spalle larghe di Reina.

NESSUNA BOCCIATURA – Ne va della sua stessa panchina: la fiducia c’è ancora ma bisogna dimostrare di meritarsela. Il calendario mette di fronte al Milan Sampdoria, Udinese e Juventus prima della prossima sosta e un altro passo falso potrebbe costare carissimo. Reina potrebbe essere la prima mattonella del cambiamento, non una bocciatura definitiva per Donnarumma, che resta un patrimonio del club, ma una maniera per traghettare il Milan verso acque più tranquille. La gara di Europa League potrebbe essere insomma solo l’antipasto di una staffetta, che magari potrebbe far bene anche a Gigio. Fermo restando che una maggiore competizione all’interno della rosa è un aspetto che non va trascurato per chiedere a tutti sempre il maggiore impegno ed evitare che qualcuno – forte della fiducia incondizionata di un tecnico che non cambia praticamente mai, affidandosi sempre agli stessi – finisca con l’adagiarsi troppo.

SPORTEVAI | 23-10-2018 12:35