Milan, ricordati che hai un jolly prezioso in casa

L’arrivo di Giampaolo ha fatto scatenare gli amanti della tattica, subito pronti a disegnare schemi e moduli del Milan che sarà. Si sa che l’ex tecnico della Sampdoria ama il 4-3-1-2 ed è partita pertanto la caccia al trequartista che dovrà accendere Piatek e il suo partner (Cutrone o Andrè Silva?). Il mondo rossonero sembra diviso tra chi proverebbe in quel ruolo Paquetà e chi preferirebbe l’esperimento Calhanoglu ma c’è anche una terza via. Ed è quella che suggerisce Alberto Cerruti.

IL SUGGERIMENTO – La storica firma della Gazzetta scrive su Milannews il suo pensiero e dopo aver dato consigli per l’attacco (prima di cedere Cutrone bisogna avere la certezza di trovarne uno migliore. Quindi precedenza a lui e non ad Andrè Silva, che ha deluso nelle ultime due stagioni) ricorda a tutti che in rosa c’è un altro giocatore importante che va recuperato. Un talento dimenticato troppo in fretta da tutti dopo il suo grave infortunio. Parliamo di Bonaventura. La sua classe non è mai stata in discussione e se davvero è recuperabile fisicamente.

AL POSTO GIUSTO – Per Cerruti è Jack il titolare, non Calhanoglu, “che nel suo secondo campionato con il Milan ha segnato 3 gol come lui, giocando però molto meno”. Infine il giornalista indica chi può fare le valigie e scrive: “Pensando al futuro, visto che si deve fare cassa, conviene rinunciare a Biglia, anche se difficilmente riciclabile, e soprattutto a chi può avere più mercato di lui, come i vari Suso, Castillejo, Calhanoglu, Kessie, Laxalt e Rodriguez. In questo senso sarà subito importante il lavoro del nuovo d.s. Massara”.

SPORTEVAI | 18-06-2019 08:50