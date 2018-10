Milan, rinnova un altro big

Arrivato a Milano la scorsa estate per una cifra vicina ai venti milioni di euro, Lucas Biglia ha vissuto una prima stagione in chiaroscuro, come le prime apparizioni di quest'anno.

Il regista ex Lazio ha faticato non poco a prendere le redini della squadra e sembrava esser ben lontano dal centrocampista ammirato a Roma ma le ultime prestazioni sembrano aver ridato smalto all'argentino.

I giornali hanno spesso giudicato molto severamente le sue prestazioni ma Gennaro Gattuso si è sempre schierato dalla sua parte: "Massacrate Biglia, ma a livello tattico è fondamentale. Quando prende palla a volte torna indietro, lui sa che deve migliorare, ma il nostro problema non è il palleggio. Lui ci dà equilibrio".

Tra il tecnico e Biglia sembra esserci una profonda stima, testimoniata anche dalle recenti dichiarazioni del giocatore stesso: "Devo ringraziare tantissimo il mister se sono ancora qua, mi ha dato fiducia e una nuova opportunità. Non lo fa solo con me, ma con tutti. Si fa apprezzare tantissimo dai giocatori ed ha un grandissimo rapporto con tutti. Per lo spogliatoio è importante, basta vedere Suso dopo il gol contro il Sassuolo che è andato ad abbracciarlo, ad esempio. Si mette di fianco a noi e non vuole che molliamo mai. Quando è finito l'allenamento lui può diventare anche tuo amico".

Ora anche la società sembra essersi convinta dell'importanza del centrocampista, tanto da proporre al giocatore il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2020, per altri due anni.

Biglia avrà presto la possibilità di ripagare la fiducia del club: "Il derby è il derby, da tutte le parti, una partita speciale e ho la fortuna di giocarlo. I derby si vincono, speriamo di portarlo a casa, affrontiamo una squadra in forma ma abbiamo tanta fiducia in noi e vogliamo continuare questa striscia di vittorie, ci prepariamo al meglio".

