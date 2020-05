Milan, rinnovi importanti in vista: la reazione dei tifosi

Sono giorni importanti per il Milan. Il ritorno in campo si avvicina e i rossoneri saranno protagonisti sia in campionato che in Coppa Italia, anche se la prospettiva di ripartire proprio con il trofeo tricolore non entusiasma dirigenza e tifosi. Sono giorni importanti, però, anche sul fronte mercato.

Mercato Milan, l’indiscrezione su Donnarumma

Ci sono novità importanti al riguardo su due perni della formazione rossonera. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Gigio Donnarumma sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il Milan. Dopo mesi di frizioni, incomprensioni ed equivoci, la possibile soluzione potrebbe essere rappresentata da un prolungamento quinquennale con lieve abbassamento dello stipendio, con bonus per la qualificazione in Champions e soprattutto maxi clausola rescissoria in caso di cessione.

Mercato Milan, gli aggiornamenti su Romagnoli

Cambio di scenario anche per Alessio Romagnoli. Anche con il capitano rossonero c’è stato un sensibile riavvicinamento, almeno a dar credito a voci e rumors delle testate specializzate. L’intenzione del giovane difensore sarebbe quella di rilanciarsi con la maglia del Milan, di giocarsi le sue carte e di mettere al servizio della squadra le sue qualità nell’operazione risalita del club.

Milan, le altre trattative

Milan in questo frangente sono relative soprattutto a giovani stelline del panorama internazionale. Difficoltà, comunque, sia per arrivare a Sporting Lisbona che sul fronte Dumfries: lo scambio con Rodriguez proposto al Psv Eindhoven non ha scatenato i dovuti entusiasmi nel club olandese. Oltre ai rinnovi, le operazioni di mercato che vedono protagonista ilin questo frangente sono relative soprattutto a giovani stelline del panorama internazionale. Difficoltà, comunque, sia per arrivare a Eduardo Quaresma delloche sul frontelo scambio conproposto alnon ha scatenato i dovuti entusiasmi nel club olandese.

Rinnovi Milan, cosa ne pensano i tifosi?

Donnarumma che per Romagnoli? “Paris Saint Germain, prendiamolo subito e molliamo Romagnoli che ormai s’è imbrocchito”, taglia corto Lorenzo. “Donnarumma è il futuro del Milan, ero sicuro ci sarebbe stato un chiarimento: lui è tifoso rossonero, il club punta sui giovani, mi sembra che sia l’incastro perfetto”, osserva Alessio. Romolo invece continua a guardarsi attorno: “Non ci serve un portiere straniero, i portieri italiani sono quelli più forti. Nel caso Donnarumma dovesse andar via, un giovane promettente è Meret portiere del Napoli“. Quali sono le reazioni dei tifosi sui social alla notizia del rinnovo vicino tanto perche per? “ Thiago Silva non rinnova con ilprendiamolo subito e molliamoche ormai s’è imbrocchito”, taglia corto Lorenzo. “è il futuro delero sicuro ci sarebbe stato un chiarimento: lui è tifoso rossonero, il club punta sui giovani, mi sembra che sia l’incastro perfetto”, osserva Alessio. Romolo invece continua a guardarsi attorno: “Non ci serve un portiere straniero, i portieri italiani sono quelli più forti. Nel casodovesse andar via, un giovane promettente èportiere del“.

SPORTEVAI | 29-05-2020 11:20