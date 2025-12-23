Milan, rinnovo Maignan sempre più distante, l’erede è Hugo Souza. Sirene inglesi per Bartesaghi: la mossa per blindarlo

Il club rossonero si muove su più fronti tra presente e futuro, con il nodo portiere ancora irrisolto. Intanto cresce l’attenzione dall’estero per uno dei talenti più luminosi di Milanello.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan inizia a pianificare il futuro tra rinnovi complicati e giovani da proteggere. La situazione contrattuale di Mike Maignan resta in stallo e preoccupa la dirigenza rossonera. Per questo motivo, il Diavolo ha iniziato a seguire concretamente Hugo Souza, portiere brasiliano del Corinthians. Parallelamente, il rendimento di Davide Bartesaghi ha attirato attenzioni importanti dall’estero. Due dossier delicati che il club è chiamato a gestire con tempestività e visione strategica.

Maignan, rinnovo bloccato e piano B già pronto

La trattativa per il prolungamento del contratto di Mike Maignan non registra passi in avanti significativi. Il rischio di un addio a parametro zero nel giugno 2026 spinge il Milan a cautelarsi. Per questo, il direttore sportivo Igli Tare ha individuato in Hugo Souza il profilo ideale per il futuro. Il portiere del Corinthians, classe 1999, è reduce dalla vittoria della Coppa del Brasile e da una stagione da protagonista. Si tratta di un gigante di quasi 2 metri, entrato anche nelle grazie di Carlo Ancelotti per la Nazionale verdeoro.

Hugo Souza, identikit dell’erede designato

Cresciuto nel Flamengo, Hugo Souza si è imposto come titolare al Corinthians nel 2025. I numeri parlano chiaro: 26 clean sheet in 56 presenze stagionali confermano affidabilità e continuità. Inoltre, è considerato anche un abile para-rigori, caratteristica che lo avvicina a una vecchia gloria rossonera come Nelson Dida. Il costo del cartellino, tra i 10 e i 15 milioni, è ritenuto sostenibile dal Milan, resta però da superare la concorrenza europea e convincere il club brasiliano, che lo ha sotto contratto fino al 2028.

Bartesaghi, crescita esplosiva e strategia per blindarlo

La parabola di Davide Bartesaghi è una delle note più liete della stagione rossonera. In pochi mesi è passato dalla Serie C alla titolarità in Serie A, scalzando Estupiñán. Le prestazioni e la doppietta al Sassuolo hanno acceso l’interesse della Premier League, Arsenal in primis. Il Milan, però, è coperto: rinnovo fino al 2030 e ruolo centrale nel progetto tecnico del futuro. Sul fronte mercato, il Diavolo è attento anche al presente: Niclas Füllkrug è il giocatore chiamato a risollevare l’attacco della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Basterà dopo i flop Gimenez e Nkunku?