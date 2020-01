Milan: rischia di saltare l'affare Dani Olmo

La trattativa che avrebbe dovuto portare Dani Olmo al Milan rischia di saltare. Il Milan ha già trovato l'intesa con il giocatore proponendogli un contratto da 5 anni a 2.5 milioni di euro a stagione e con la Dinamo Zagabria (20 milioni subito più 5 di bonus) ma le commissioni dell'agente sono un problema.

Andy Barra, procuratore dello spagnolo, vorrebbe 7,5 milioni di euro e una percentuale richiesta sempre da lui su una eventuale rivendita. Zvone Boban non ha alcuna intenzione di cedere alle richieste dell'agente, a costo di far saltare l'affare.

Dani Olmo, intanto, vive da separato in casa alla Dinamo Zagabria: il suo comportamento è esemplare, come sottolineato dal tecnico Bjelica ("Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, anche se non sappiamo dove e quando se ne andrà. E' di buon umore, si allena davvero bene, ma in questa fase non vogliamo prenderci il rischio di farlo scendere in campo"), ma il club non vuole rischiarlo schierandolo nelle amichevoli.

Brutte notizie per il Milan anche sul fronte delle uscite: Suso, che sembrava a un passo dall'approdo alla Roma (considerando anche l'affare saltato Politano-Spinazzola), non convince del tutto Petrachi che nelle ultime ore ha virato su Xherdan Shaqiri. L'esterno avrebbe dovuto trasferirsi nella Capitale nell'ambito dello scambio con Under ma ora la situazione è cambiata e Pioli rischia di ritrovarsi un giocatore per nulla adatto al suo 4-4-2.

Lo spagnolo durante il match di Coppa Italia contro la Spal al momento dell'entrata in campo (al posto di Castillejo che ha fornito un'ottima prova) è stato sommerso dai fischi dei tifosi, esasperati dalle mediocri prestazioni del giocatore che in questa stagione è andato in rete appena una volta (proprio contro i ferraresi su punizione ma in campionato).

