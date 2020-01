Milan, ritorno amaro per Ibrahimovic: continua la crisi rossonera

Nella giornata del ritorno di Zlatan Ibrahimovic il Milan non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria. Lo svedese, subentrato ad uno spento Piatek al minuto 55, ha mostrato subito giocate da fuoriclasse ma Colley gli ha negato la gioia del gol salvando sulla linea il suo colpo di testa.

Nel primo tempo i rossoneri partono subito forte soprattutto con Theo Hernandez e Bennacer ma la difesa doriana regge. Al 25′ doppia occasione Milan: sul corner di Suso Theo Hernandez impatta ma non riesce a inquadrare lo specchio, sulla ribattuta calcia forte Bonaventura ma Colley si immola.

Due minuti più tardi è Suso a sfiorare il gol: percussione in area e tiro col destro che però non impensierisce più di troppo Audero. Gli ospiti perdono Gaston Ramirez e Depaoli per infortunio ma nei minuti di recupero passano in vantaggio: Lancio per Gabbiadini, suggerimento per Jankto che insacca ma l’arbitro annulla per offside. L’ultimo squillo porta la firma di Bonventura che di testa non riesce a dare potena e si fa parare la conclusione dal portiere blucerchiato.

Nel secondo tempo la Sampdoria alza il baricentro e al 50′ va vicinissima al gol con Gabbiadini che, imbeccato da Quagliarella, prova a superare Donnarumma abile a parare. Cinque minuti più tardi esce uno spento Piatek ed entra Zlatan Ibrahimovic: il pubblico di San Siro applaude e intona cori per lo svedese.

Al 60′ però è ancora la squadra di Raneri ad andare vicina al gol: erroraccio di Calabria che spalanca la strada a Gabbiadini. Da posizione defilata, però, l’attaccante spara alto. Sale dunque in cattedra Ibra che prima suggerisce per Krunic che sbaglia malamente a tu per tu con Audero, poi ci prova di testa ma Colley salva sulla linea.

Gli uomini di Pioli si sbilanciano in avanti, Leao ha due chiare occasioni ma prima colpisce male di testa, poi alza troppo il pallone davanti al portiere doriano e la sfera termina sopra la traversa. I rossoneri continuano a spingere ma il muro alzato dai blucerchiati non crolla e la gara termina sul risultato di 0-0.

