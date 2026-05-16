Milan, il ritorno di Galliani dimenticato da Cardinale: l’alleanza con Briatore, ma i tifosi vogliono solo Maldini

Gerry Cardinale mette tutti in discussione, mentre il Condor pianifica il ritorno con Briatore e Carnevali: l'indiscrezione che scatena il popolo rossonero

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il ritorno del Condor. Un’indiscrezione clamorosa vede Adriano Galliani interessato a “riprendersi” il Milan attraverso un’inattesa alleanza con Flavio Briatore e Giovanni Carnevali. La notizia rimbalza alla vigilia della sfida di Marassi contro il Genoa, decisiva per la qualificazione in Champions League, e dopo giorni di burrasca in cui è successo di tutto sulla sponda rossonera dei Navigli. Già, Gerry Cardinale è finalmente uscito allo scoperto, mettendo tutti in discussione. Una testa è di fatto già saltata: Igli Tare lascerà l’incarico di direttore sportivo dopo una sola stagione. E mentre Massimiliano Allegri ha confermato la lite con Zlatan Ibrahimovic, pur ridimensionandone la portata, i tifosi continuano la loro battaglia contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il cui futuro appare sempre più in bilico.

Milan, un anno dopo Galliani prepara il ritorno

Trentuno anni al Milan e 29 trofei: questo il biglietto da visita di Galliani, che ha scritto la storia del club al fianco di Silvio Berlusconi. La scorsa estate sembrava a un passo dal ritorno in società con il ruolo di super consulente di RedBird, da definire una volta completata la cessione del Monza.

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C’era stato anche un incontro esplorativo con Cardinale, forse favorito proprio da Briatore, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora però i tempi potrebbero essere maturi. Il Milan, scottato da un’altra stagione deludente e segnata da tensioni e spaccature interne, si prepara a dare il via all’ennesima rivoluzione societaria. In questo scenario, il “Condor” potrebbe tornare prepotentemente di moda.

L’alleanza con Briatore e Carnevali

Come riferito da Cronache di Spogliatoio, la grande amicizia tra Galliani e Briatore – quest’ultimo tifoso della Juventus – avrebbe dato impulso a una pazza idea che coinvolgerebbe anche l’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali: quella di un possibile ingresso nel Milan ‘sfruttando’ il momento di crisi del club.

Del resto, RedBird fa parte del gruppo di investitori che nel 2023 ha acquisito il 24% di Alpine, la scuderia di Formula 1 di cui l’imprenditore piemontese è Executive Advisor. Insomma, un incastro complesso ma potenzialmente possibile. A 81 anni, Galliani potrebbe così regalarsi una nuova sfida in rossonero. Al momento, però, dai diretti interessati non arrivano commenti.

Né Galliani né Furlani: i tifosi vogliono solo Maldini

I tifosi del Milan si sono già espressi contro l’amministratore delegato Furlani, chiedendone le dimissioni attraverso una petizione online che viaggia verso le 52mila firme. Nonostante il passato glorioso e i successi ottenuti nei suoi 31 anni a San Siro, neppure il nome di Galliani sembra scaldare il popolo rossonero. Lo si evince dai social, termometro spesso attendibile degli umori e dei sentimenti di una piazza.

“Per carità, Galliani ha lasciato il Milan in condizioni pietose, riempiendo la rosa di bidoni, strabolliti e strapagati”, scrive un utente su X. “Rimanga pure dov’è”, aggiunge un altro. E ancora: “Galliani ha fatto bene finché c’erano i milioni di Berlusconi. Non appena hanno chiuso i rubinetti non ci ha capito più niente, è andato in tilt e ci ha regalato cinque anni di delirio”. Il nome che campeggia nei pensieri dei tifosi resta sempre e soltanto quello di Paolo Maldini, a cui Giovanni Malagò vorrebbe affidare un ruolo dirigenziale di spicco in caso di elezione a presidente della FIGC. La leggenda rossonera è finita anche nel mirino del Fenerbahce, eppure nel capoluogo lombardo c’è ancora chi sogna un suo ritorno.