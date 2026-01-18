Milan, rivoluzione Cardinale: liquida Elliott con un nuovo socio e fa fuori Furlani?

L'indiscrezione de La Verità: il n.1 di RedBird pronto a rimborsare il prestito di 566 milioni al fondo inglese, cambia l'ad rossonero

Il primo step della rivoluzione è stato fatto in ambito tecnico, chiamando uomini di campo come Allegri e Tare dopo un anno da dimenticare, ora il n.1 di RedBird Gerry Cardinale sarebbe pronto al secondo passaggio con una rivoluzione societaria. Aria di cambiamenti in casa Milan come rivela La Verità che ipotizza una svolta a breve.

Nuovi soci per Cardinale

Il quotidiano lombardo scrive che Gerry Cardinale sarebbe pronto a rimborsare il prestito (salito a circa 556 milioni di euro) concesso dal fondo Elliott per mettere RedBird sempre più al centro del progetto Milan e ridisegnare l’organigramma dirigenziale.

Da dove prendere i soldi? Non si conosce ancora bene chi ci sia dietro questa operazione. Nel corso di questi giorni – scrive La Libertà – si è parlato del gruppo Manulife Comvest. L’altro nome accreditato è quello di Apollo Sports Capital, che nel calcio ci ha già investito riscuotendo la maggioranza delle quote dell’Atletico Madrid.

Calvelli potrebbe sostituire Furlani

A cascata le altre novità. Qualora RedBird estinguesse il debito con Elliott tante figure attualmente presenti nel Milan andrebbero via e il CdA verrebbe rivoluzionato. I primi sarebbero ovviamente gli uomini Elliott per eccellenza, Dominic Mitchell e Gordon Singer, ma rischia anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Mai sbocciato il feeling con i tifosi e anche con Ibra i rapporti non sarebbero idilliaci.

Il nome in pole per sostituirlo, sempre secondo La Verità, è quello di Massimo Calvelli, ex CEO dell’ATP e manager di profilo internazionale, che da giugno 2025 è approdato in casa RedBird.