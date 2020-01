Milan, Rodriguez a un passo dall'addio

Ricardo Rodriguez è a un passo dall'addio al Milan: secondo quanto riferisce il quotidiano turco Fanatik un emissario del Fenerbache è a Milano per chiudere l'affare.

Il terzino svizzero, sondato anche dall'Ajax nei giorni scorsi, era nel mirino anche del Napoli di Gattuso ma sembra destinato all'approdo in Turchia per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Chiuso da Theo Hernandez e poco lucido quando è stato chiamato in causa, Rodriguez ha deciso di salutare i compagni per non perdere il posto nella nazionale svizzera.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 14:12