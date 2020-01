Ricardo Rodriguez lascia il Milan. E' arrivato il via libera da parte della Federazione turca per il mercato in entrata del Fenerbahce, inizialmente bloccato per il rispetto dei parametri del Fair Play finanziario.

Lo svizzero si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni, a breve l'annuncio.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 14:53